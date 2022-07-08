印度汽车制造商 Maruti Suzuki 希望在未来七到十年内彻底停止生产纯汽油车。Maruti Suzuki 计划在 2025 年开始为大众市场销售其首款纯电动汽车。这是首席技术官 CV Raman 拉曼告诉《经济时报》的。Maruti Suzuki 已于 2020 年 4 月停止生产柴油汽车。他说，未来，这家印度制造商将依赖电动和混合动力汽车以及由天然气或生物燃料驱动的内燃机汽车。

“在接下来的十年里，我们将改造所有车辆。不会有纯汽油车。它们要么是电气化的，要么是由 CNG 或生物燃料驱动的，” 但是，拉曼没有具体说明制造商期望的动力总成组合分布。

这也是由于目前许多客户难以转向全电动汽车的一些因素。报告称，除了购买价格较高的障碍外，超过 60% 的印度人将车停在街上，只有 20-25% 的人可以使用充电站。此外，印度的发电需要变得更清洁，电动汽车才能真正为减缓气候变化做出贡献——目前大约 70% 的电力来自煤炭。“能源结构必须与产品战略一起改变，以满足 COP26（减排目标），” 拉曼说。

Maruti Suzuki 是印度最大的汽车制造商，并表示正在努力使其产品组合与政府减少原油进口和排放的目标保持一致。铃木在印度采取了两管齐下的做法：一方面，这家日本汽车制造商像铃木本身一样活跃（并计划在印度建立电池厂），另一方面，通过铃木的玛鲁蒂铃木（Maruti Suzuki），收购印度制造商 Maruti Udyong。