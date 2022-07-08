根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2022 年 6 月抖音及海外版 TikTok 在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.83 亿美元，是去年同期的 1.4 倍，蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。其中，大约 47.4% 的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了 16.7% 的收入；日本市场排名第三，占 3.6%。

YouTube 以将近 1.29 亿美元的收入，位列榜单第二名，相较去年同期增长 28.5%。其中，36% 的收入来自美国市场，日本市场排名第二，占 22.2%。

榜单前五名另外三款应用为 Tinder、Piccoma 和 Google One。

LINE 漫画（LINEマンガ）6 月收入超过 5500 万美元，创历史新高。与此同时，该应用在日本市场推出 Indies Award 2022 活动，为漫画作者提供奖金和 12 周的试用连载，漫画作者还可将读者点赞兑换成具有现金价值的礼品卡，以此鼓励更多专业和业余作者参与创作。此外，LINE 漫画还有免费阅读活动、折扣和赠品提升用户粘度。

得益于《梦华录》全网独播，腾讯视频移动端 6 月收入环比增长 9%，是 Top 10 中增幅最高的应用。

注：Sensor Tower 的收入预估不包括应用内广告，或者网约车，订餐，网购等通过第三方支付渠道产生的收入；税收和退款不在预估数据中体现。数据也不包括中国和其他地区第三方安卓市场。