动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Kini 近日宣布，获得了一笔 430 万美元的种子轮融资。据透露，本次投资活动由 East Ventures 领投。

针对新资金，Kini 表示将用于人力资源管理和金融科技服务这两大主营业务的提质升级和配套产品的创新迭代。此外，Kini 还计划采取措施来维护合作伙伴关系以及拓展客户资源。

Kini 由 Jordan Fain 和 Sidnei Budiman 共同成立于 2021 年，是印尼的一家人力资源及薪酬管理服务平台，旨在推动当地普惠金融的健康持续性发展。

据介绍，印尼乃至整个东南亚地区的蓝领工人群体数量庞大。这些从事体力劳动的工作者收入不高，但经常遭遇工资拖欠、支取手续繁琐等情况。此外，由于印尼的金融渗透率低且覆盖面窄，很大比例的成年人既没有条件开设属于自己的银行账户，也难以享受到需要的信贷服务，极易在急用钱的情况下不得不采取高息贷款而背上大额债务。

Kini 表示，它希望能为印尼的工人群体提供薪酬灵活支取、低息垫付账款和小额保险等服务，由此帮助蓝领一族掌控自己的财务生活，最终提高全社会中低收入人群的经济状况。

与此同时，有消息称，Kini 平台还致力于服务企业用户。它不仅集成了人力资源信息系统，还拥有多款人力资源管理工具，可以帮助企业高效完成薪酬和津贴等的发放以及财务报销等日常活动。

数据显示，Kini 如今累计已为 50 多家企业提供过服务，平台上每月的资金交易额平均增长率能达到 70%。