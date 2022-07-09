汽车供应商 Marelli 推出了采用碳化硅技术的新型 800 伏逆变器平台。随着尺寸、重量，尤其是效率方面的改进，逆变器有望帮助电动汽车实现更大的续航里程和其他优势，例如更快的充电时间和更好的加速性能。

Marelli 指出了碳化硅的众所周知的特性（例如其在高温和高电压水平下的出色性能），可以实现更小、更轻和更高效的组件。所有这些共同提高了电动汽车的效率，从而提高了在相同电池能量含量下的续航里程。

据称，新的 800 伏逆变器平台还具有优化的热结构：得益于 “创新的结构和冷却通道设计”，据说 SiC 组件本身与冷却液之间的热阻大大降低。这反过来又是 “在功率模块散热很重要的高性能应用中的一个关键方面”。

在电动汽车中，逆变器将来自电池的直流电转换为电动机所需的交流电。如果这种转换在逆变器（或逆变器）中更有效地进行，则必须从电池中获取更少的能量才能在电动机中释放相同的功率。如果在更有效的转换过程中产生的废热更少，冷却需求也会降低，这再次降低了整体能源消耗。

“基于我们的 800 伏碳化硅功率模块技术的新型逆变器平台可用于优化能源使用、最大化性能和显着提高效率的应用，”Marelli 汽车电气化部门电力电子技术负责人 Razvan Panati 说。“凭借一整套模块化解决方案，我们能够在包装、冷却系统设计和储能方面为客户提供更大的灵活性。” 几周前，Marelli 还推出了无线电池管理系统。