上汽集团与清陶（昆山）能源发展股份有限公司 (以下简称 “清陶能源”）签订合约，共同研发固态电池，同时，上汽清陶 “固态电池联合实验室” 揭牌成立。按照规划，双方合作研发的千公里以上长续航固态动力电池，将于明年率先在上汽自主品牌新款车型上实现落地应用。

随着新能源汽车快速发展，固态电池在行业内的热度也在不断攀升。相较于传统液态电池，固态电池的安全性更高、能量密度更大、同时续航里程也更长。目前，全球包括松下、LG 化学、丰田、宝马、大众等动力电池和汽车巨头纷纷布局固态电池，固态电池商业化将有望加速推进。

“固态电池联合实验室” 作为上汽集团前瞻布局固态电池技术的策源地和关键新型能源动力技术底座的研发平台。将聚焦长续航固态动力电池量产应用、固态动力电池 4C 快充技术、高安全长寿命固态动力电池开发、以及高效率固态动力电池集成技术开发等攻坚项目。

清陶能源作为国内固态锂电池产业化的领跑者，率先实现了固态锂电池的产业化，建有国内首条固态锂电池生产线。现已建成 “新能源材料—固态锂电池—自动化装备—锂电池资源综合利用—科研成果孵化—产业投资” 的完整产业生态链。上汽集团于 2020 年 6 月、2022 年 1 月先后参与了清陶能源 E+轮、F++轮融资。