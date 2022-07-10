据外媒援引知情人士消息表示，印度教育科技超级独角兽 Byju’s（同时也是当地估值最高的初创公司）近日已从多家国际银行机构处获得了一笔 24 亿美元的收购融资。据悉，基于这笔资金，该公司将把其中 22 亿美元的部分用于收购美国教育科技上市公司 2U。

作为背景，今年 5 月份时，有媒体称，为了进一步加快其全球扩张步伐，Byju’s 同 2U 以及另一家美国教育科技上市公司Chegg进行了收购谈判。而在此消息传出前，另有消息人士指出 Byju’s 当时也正在与相关贷方进行谈判，从而筹集一笔超 10 亿美元的收购融资。

到了上周早些时候，这一传言也几乎得到落地。上周，有消息称Byju’s 已对 2U 提出了收购意向，计划以超 10 亿美元价格通过现金交易的方式对后者进行收购。而在此次消息传出后，2U 的股价上涨了约 20%。

目前，本次收购正待 2U 董事会批准，尚未得到最终确定。

把视角转回 Byju’s。今年 3 月份时，该公司宣布获得了一笔 8 亿美元的融资，使其估值从 180 亿美元提升至了 220 亿美元。在此次融资消息中，Byju’s 称旗下平台已拥有超 1.5 亿学习用户。相比之下，在去年初时，这一数字为 8000 万。此外，作为另一种对比，今年一季度期间，印度初创公司共筹集了120 亿美元左右的资金，而这一数字是由 528 笔交易构成。

不过，尽管 Byju’s 继续在今年表现出了足够优秀的发展势头，自当地科创领域二季度以来的剧烈波动之后，Byju’s 也加入了其轰轰烈烈的裁员大潮。作为结果，有媒体指出，该公司已从其核心团队和子公司处解雇了 2500 多名员工，涉及销售、营销、运营、内容以及设计等多个部门的全职和合同员工（另有消息指出，今年以来，印度的裁员规模已达到约 1.1 万名）。