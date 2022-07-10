Gamma Technologies (GT) 宣布，Hopium 已选择 GT-SUITE 为其高端 FCEV（燃料电池电动汽车）设计和预测其燃料电池堆和系统的性能平台。Hopium 正在利用基于物理的 GT-SUITE 模型和虚拟校准过程来预测性能——甚至在测试数据可用之前。使用这种建模方法并反映系统级性能，Hopium 工程可以微调并寻找燃料电池堆的最佳工作点，从而缩短做出有根据的工程决策所需的时间。

“Hopium 处于一个独特的位置，我们同时是堆栈设计师和系统集成商，”HOPIUM 的系统、仿真和建模负责人 Jérémy Hattenberger 说道。“作为我们开发的一部分，我们严重依赖系统建模和分析，并选择了 GT-SUITE 模拟来确定堆栈和系统大小。我们需要准确的模型来指导我们的选择以及控制算法。” Hattenberger 继续说：“要有效地做到这一点，我们需要精度、广泛的组件库、快速准确的模型以及对电动动力系统生态系统的掌握。事实证明，GT-SUITE 能够为 Hopium 提供卓越的客户支持。”

Gamma Technologies 的首席技术官 Iakovos Papadimitriou 表示： “Hopium 正在以创纪录的时间设计未来的高性能氢燃料电池电动汽车 (FCEV)。“使用 GT-SUITE 预测系统级性能使他们能够在开发过程的早期优化他们的设计。他们正在努力实现开发性能卓越的高端 FCEV 车辆的目标。”

设计具有许多相互依赖的变量的车辆系统需要根据不同的 V-Cycle 阶段仔细缩放仿真。Hopium 的工程团队使用 GT-SUITE 构建复杂的模型，从基于燃料电池堆的初始性能图像、供应商测试和信息的详细堆和系统模型开始。通过探索 GT-SUITE 中的不同边界条件，他们能够了解对系统整体性能的影响。

Hopium 做出了大胆的决定，为它的 Machina 设计了自己的燃料电池堆和相应的系统。这一发展目前正在进行中，目的是提供以性能为导向、令人兴奋的高端汽车。Gamma Technologies 对这一旅程感到兴奋，并成为 Hopium 发展故事的一部分。