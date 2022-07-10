今年年底蔚来将在中国和欧洲同时发布峰值功率 500kW、峰值电流 650A 的液冷超级快充桩，将在半年内发布蔚来第三代换电站，并将向全行业开放 800V 高压平台电池包及配套的换电体系。

蔚来首款车型 ES8 开启交付的同一年，蔚来就建成 18 座换电站，分布于落地京港澳高速周边，包括石家庄、郑州、武汉、长沙、广州等重点城市周边的 14 个服务区，蔚来车主开始体验高速免费换电。

直至今日，蔚来的换电站持续加速布局，换电已经成为蔚来用户最喜爱的加电方式之一。蔚来的第 1 次换电到第 100 万次换电，耗时 29 个月；第 100 万次到第 900 万次，耗时 20 个月。

2022 年 7 月 4 日，随着上海虹桥 VEG 微格创意园的蔚来换电站一辆 ES8 完成换电，蔚来用户累计换电已经达到 1000 万次。从第 900 万次换电到第 1000 万次换电，只隔了 1 个月。这 1000 万次的换电服务，为用户累计提供了超 19.8 亿公里的续航里程。蔚来已在全国范围内建成 1011 座换电站，日均可提供换电服务超 30000 次，相当于平均每 2.8 秒就有一辆蔚来从换电站满电出发。

蔚来还提出了 “电区房” 概念。据悉，“电区房” 这个名词来源于蔚来社区，指距离换电站 3 公里以内的住宅或办公场所。用户到达换电站后可全程不下车一键启动自动换电；不受限地使用手机进行通讯等。截至 2022 年 7 月 6 日，全国 “电区房” 覆盖率达 62.1%。

此外，全国 “电区房”（住宅或办公场所距离换电站的距离在 3 公里以内）覆盖率达 62.1%。

而去年同期，“电区房” 的覆盖率仅为 29%，今年相较于去年提升近 33%。据蔚来的统计，在 20 万左右的蔚来用户中，已经有接近 2/3 的蔚来汽车用户，每天工作或居住地 3 公里之内就有蔚来的换电站。

在 “电区房” 占比方面，在前 12 高的城市中，排名第一的是深圳，电区房的比例为 84%，此外，在海口、成都、上海、郑州、北京等城市的比例也都超过了 75%。官方资料显示，截至 2022 年 5 月底，申请中及已授权专利总数 5000+，同时建立了一套完整的包括电机、电控、电池包、智能系统的独立研发体系。蔚来在上海、合肥、北京、南京、圣何塞、慕尼黑以及牛津等地设立了研发与生产机构，并初步建立销售服务体系，覆盖全球超 300 个城市的用户。