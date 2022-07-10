全球领先的便携式能源和电动汽车充电解决方案提供商 ZipCharge 今天宣布，Go 便携式电动汽车充电宝将于 2023 年上市，已有超过 10,000 人注册预订。自 2021 年 11 月在 COP26 上推出以来，预购注册已经从 88 个国家和全球各大洲涌入。

预购注册来自全球每个主要电动汽车市场，包括美国、英国、加拿大、德国、法国、荷兰、意大利、瑞典，欧盟每个国家以及包括中国、新加坡、香港在内的成熟亚洲市场，还有日本、印度、台湾、韩国、泰国，以及包括南非、肯尼亚、几内亚和尼日利亚在内的中东和非洲国家。有趣的是，注册来自欧洲、加勒比、太平洋岛屿和马斯卡林群岛的许多小岛国，这些国家越来越担心能源弹性和缺乏支持电动汽车采用的电动汽车充电基础设施。

ZipCharge 很高兴地宣布它赢得了两个主要奖项。ZipCharge Go 在英国著名的能源奖中被评为年度物理技术：电能。能源奖是一项年度盛会，旨在表彰整个能源行业的成就和创新。2022 年能源奖评审团称赞 ZipCharge Go 解决了一个巨大的增长领域，该领域的技术考虑到了用户和社区的需求。

在 6 月在布鲁塞尔举行的现场半决赛之后，ZipCharge 还成功入围了 2022 年 Proptech 初创企业和规模化欧洲大奖的决赛选手。本次比赛是欧盟委员会启动欧洲计划的一部分。ZipCharge 只是 9 月份在布鲁塞尔晋级决赛的 10 家初创公司之一，在决赛后将公布每个类别和部门的获胜者。