日前，自动驾驶技术与商业化企业 Autowise.ai 仙途智能宣布完成 2 亿元人民币 B2 轮融资。本轮融资由杉杉创投、欧普资本、老股东天奇资本与创始人黄超参与投资，融资将主要用于自动驾驶技术研发与商业化运营投入，以及海内外市场规模的扩张。

“首先要感谢新老股东的认可与信任，仙途智能在全球部署近 200 台自动驾驶车辆，规模化地验证了自动驾驶的商业模式，订单和收入都在快速增长中，这也是公司在市场行情不好的情况下能持续融资的关键因素。” 仙途智能创始人兼 CEO 黄超表示，“接下来，我们将进一步扩大商业化规模，用自动驾驶为传统行业降本增效。”

仙途智能 Autowise.ai 成立于 2017 年 8 月，公司以人工智能和自动驾驶技术的研发及应用为核心业务。2017 年，仙途智能 Autowise.ai 在上海组建了中国最早的一批 robotaxi 车队，并于 2019 年获得自动驾驶卡车测试牌照。

仙途智能 Autowise.ai 率先将自动驾驶技术应用到城市环卫领域，发布全球首支涵盖 1-18 吨不同车型、并能应用于复杂作业场景的自动驾驶清扫车队，并成为自动驾驶商业化领先企业。

目前，该公司在全球范围内拥有 150 余辆自动驾驶清扫车，车辆已在瑞士、德国、美国及中国上海、北京、广州、郑州、南京、合肥、唐山等全球 20 多座城市实现多场景商业落地，累计真实运营里程超百万公里。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。