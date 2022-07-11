Mahle Powertrain 在过去五年投资 1500 万英镑（包括英国政府的 360 万英镑）后，在北安普顿完成了两个新的测试场地。专用设施允许在最极端的模拟条件下对新车、电池和氢技术进行安全测试。

这家德国供应商还在北安普顿南区议员安德鲁·勒维尔宣布该中心开业之前指出了 “前所未有的需求”。他说，马勒的投资认可了 “这个国家，特别是这个地区——距离英国赛车运动的中心只有一箭之遥——拥有巨大的工程人才财富——该地区已经雇用了 160 名熟练的技术人员和工程师。”

在过去五年中，一项 1500 万英镑的投资计划，包括来自英国地方增长基金和 SEMLEP（东南米德兰兹本地企业合作伙伴关系）的 360 万英镑，使马勒动力总成能够开设新的 “车辆开发中心”（VDC），从而实现制造商测试两轮和四轮驱动车辆。

新设施专注于电池开发和验证以及充电和放电过程的测量和优化。电池测试是与本地的国家电网合作完成的，因此公用事业公司可以通过其变电站直接使用电池放电。同时，VDC 可在腔室中进行氢燃料技术测试，以监控和安全排放任何逸出的气体。

该公司已于 2019 年在现场委托了第一个开发设施，并在其位于北汉普顿的真实驾驶排放 (RDE) 中心增加了第二个测试室，用于在各种气候条件下开发和验证电动汽车。

Mahle 马勒强调，他们无需国际旅行就可以复制不同的气候，即 “最冷的北极气候和最热的干旱沙漠、热带雨林的湿度或最高峰所承受的压力”。在技​​术方面，Mahle Powertrain 可以模拟从 -40°C 到 +60°C 的温度，湿度范围从 10% 到 80%，而压力控制允许海拔高达 5,000 米（16,400 英尺）。

马勒 Mahle 子公司现在在英国、德国、美国和中国拥有七个技术中心。在选择组件或技术时，它独立于主要的马勒集团运作。Mahle Powertrain 于 2021 年 3 月宣布在北汉普顿建立新的测试中心，作为对五个新测试和开发设施投资的一部分。