7 月 5 日，旷视机器人举办托盘四向车系统 “头号体验官” 直播，全程 “真直播、真互动、真优惠”，通过实景演示和客户现身说法，详细展示了智能托盘四向车系统的优势和选型方法，并公布了限时采购优惠政策。

旷视物流业务事业部产品业务负责人程昌顺分享了选择托盘四向车系统的 “六看” 要点：看系统方案、看调度软件、看生产供应、看硬件产品力、看易维护性、看配套周边。作为用户代表，紫宸科技溧阳公司总经理南明哲和九州通医药集团物流有限公司总经理张青松，也分享了他们选用和看好四向车系统的原因。

真趋势｜智能四向车系统为物流自动化升级提供新答案

实体企业日益重视供应链打造和智能仓储建设。九州通医药集团物流有限公司总经理张青松谈到：医药流通行业目前呈现用户需求个性化、订单 C 端化、业务体系 BC 一体化、市场由增量转向存量等趋势，对企业仓储物流提出更高要求。紫宸科技溧阳公司总经理南明哲指出，受日益增长的业务生产需求、企业供应链安全储备、节能减排发展要求等，新能源企业的物流自动化、智能化升级势在必行。

凭借柔性化、智能化、低碳化的特点，智能托盘四向车系统作为新一代物流解决方案，近年来获得越来越多用户的青睐。南明哲谈到，从现在的使用和未来的发展看，四向车系统更有发展前景。张青松也介绍道，采用四向车系统的立体仓库具有场地适应性强、灵活柔性可扩展、交付周期短、空间利用率更高、能耗低等优势，“未来九州通会进行大面积改造，将我们的货叉式平库升级为四向车立库”。

真干货｜旷视 “六看” 解答四向车系统选型关键点

智能四向车系统的最大优势在于离散性设备、分布式控制，可以像积木一样按需组合和灵活扩展。旷视 “六看” 方法，破解了用户和合作伙伴关于四向车系统选型的困惑。

看系统方案。智能仓储是一个系统工程，用户要结合自身业务需求，做好系统规划。旷视机器人拥有行业经验丰富的专家团队，能为用户提供专业的方案规划和服务。旷视四向车系统可与无人叉车、AMR、AI 机械臂等配合使用，大幅减少刚性系统，对接灵活，易于扩展。

看调度软件。四向车系统对软件的依赖性高，不同的调度软件会让系统的产能差异巨大。旷视四向车系统大脑是旷视自研的河图软件，目前已应用于一家服装领域的标杆项目中，通过河图连接并调度全仓超过 80 台四向车。

看硬件产品力。要看四向车硬件是否能满足高精度、高效率和安全可靠方面的要求，可重点关注四向车的速度和加速度、车身厚度，以及安全方面的参数和配置。旷视对四向车作业中的动作进行拆解，对每一个环节均进行相应的速度优化，综合工况下运行效率可提升 30%。

看易维护性。投资一套智能仓储系统，使用年限可长达 30 年，所以不能只关注一次性投资成本，还要看后续使用的维护成本。旷视四向车标配 “二维码自清洁” 功能，并可借助自研 APP 实现 “故障车辆 15 分钟快易救援”，缩减后期维护成本，提升产品使用年限。

看生产供应。如果没有很好的供货能力，合同签了很久但迟迟不到货，会影响整个智能仓的建设进度。据程昌顺介绍，托盘四向车系统的需求目前正在快速增长，旷视苏州工厂今年上半年保持满负荷生产，目前备货充足，可以确保快速供应。

看配套周边。提升机、充电桩等四向车系统的配套设备也非常重要，关系到整个方案的效率。旷视自研提升机定位精度高达±2mm，配备防坠落装置，可以辅助四向车完成换层作业，提升作业效率和安全性。有了提升机的辅助，旷视四向车系统的立库项目能够做到 20 多米高。

目前，旷视智能托盘四向车系统已经赢得了九州通医药、紫宸科技、赣锋锂业等 10 多家行业头部企业的青睐。正如张青松所说，企业研发规模、产品质量、售后服务、对项目需求的重视和理解等因素，让九州通医药毫不犹豫地选择了旷视，也期待未来双方合作更加深入和紧密。

真福利｜产品推荐官发布 “限时采购优惠”

为了表明对产品的信心与服务客户的决心，程昌顺在直播中宣布了 “限时采购优惠”——从 7 月 5 日到 9 月 30 日，跟旷视签订托盘四向车订购合同，就可以享受托盘四向车 3 年超长免费质保服务。