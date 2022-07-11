启明创投宣布新一期基金已募资 32 亿美元。其中第八期美元基金已完成超额募资，总额 25 亿美元；同时，启明创投亦宣布第七期人民币基金完成首轮关闭，规模为人民币 47 亿元（约合 7 亿美元）。至此，启明创投旗下总计管理 18 只基金，已募管理资产总额达到 94 亿美元。

第八期美元基金是在新冠大流行发生后，启明创投在 30 个月时间里连续完成的第二次美元基金募资，亦是年内国内创业投资领域最大美元募资之一。新基金打破了以往每期基金较上期基金规模增长约 30% 的惯例，为上期募资总额的一倍以上。

新基金包括主基金和医疗健康平行基金，其中主基金将继续专注于科技及消费（Technology and Consumer, T&C）、医疗健康（Healthcare）两大领域的早期和成长期投资。如同往期基金一样，启明创投第八期美元基金达到出资方承诺的上限。

第八期美元基金将由启明创投主管合伙人邝子平（Duane Kuang）、梁颕宇（Nisa Leung）、胡旭波（William Hu）和 Gary Rieschel 领导，上海、北京、深圳和香港的投资和行政管理团队将给予充分支持。

“我们非常感谢所有出资机构对启明创投的高度信任和长期支持。新一期基金的超额募集，体现了我们彼此对未来一贯的信心。” 启明创投创始主管合伙人邝子平表示，“在新一期基金里，我们将一如既往地关注中国在科技及消费、医疗健康领域的创新，助力企业家实现梦想，打造世界一流的企业。”

启明创投主管合伙人梁颕宇表示：“启明创投专注于科技及消费、医疗健康两大领域的投资，我们的专业投资团队在帮助初创企业成为市场领导者方面有着丰富的经验，并建立了强大的投资企业生态系统。我们期待着继续与更多杰出的企业家合作，为其提供支持，进而为全球范围内医疗需求未得到满足的患者找到可负担的解决方案。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。