动点出海获悉，印尼保险科技初创公司 Rey Assurance 近日宣布，获得了一笔 420 万美元的种子轮融资。

据透露，本次投资活动由 TPTF 和 Genesia Ventures 领投，并由 RDS 参投。

针对新资金，Rey 表示将用于优化自身智能技术平台以及研发更多数字医疗产品。此外，该公司还计划与药房以及远程医疗、保险等相关领域的企业建立更广泛的战略合作伙伴关系。

Rey 由 Evan Tanotogono 成立于 2021 年，总部位于雅加达，是一家集聚科技力量、行业人才以及智能技术平台的新型保险公司，旨在通过提供端到端的健康解决方案，让当地的门诊和住院患者都能享受到平价的医疗产品与服务。

Rey 表示，公司致力于帮助印尼解决保险以及数字医疗渗透率低的问题，并希望能打造出行业范式，与全社会共享创造成果。目前，它已涉及人寿险、健康险和重大疾病险等多个险种以及无纸化快速理赔、远程医疗、互联网+护理等综合业务。

据介绍，Rey 现开发的一款新产品整合了人工智能、大数据分析等技术，同时集成了电子病历、理赔数据库、现行保险政策以及药房处方管理系统。该一体化产品不仅将有效简化病患入出院等的办理手续，还能避免纸质化管理中产生的耗材费用及繁杂流程。

Rey 还表示，该公司的无纸化快速理赔中包含一款名为 ReyCard 的数字借记卡，会员可以借此对医院以及其他医疗服务商进行快捷支付。