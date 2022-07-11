当一个品牌已经存在一百年时，将某款车型称为其历史上最重要的汽车听起来有些夸张，但对于即将推出的劳斯莱斯 Spectre 来说，这是真的。Spectre 将成为该品牌的第一款全电动汽车，最早将于明年投产，并开始一场全面电动化的竞赛。因此，正如 Rolls 的历史故事一样，Spectre 将成为品牌转向未来的转折点。

在宝马最近发布的上半年全球销售报告中，它宣布劳斯莱斯 Spectre 将于明年与 BMW i5 和电动 Mini Countryman 一起投产。Spectre 将加入劳斯莱斯的新车阵容，包括新款 Ghost、Phantom 和 Cullinan，但这将是劳斯莱斯新时代的开始。它不仅将成为该品牌的第一款全电动汽车，而且将成为众多车型中的第一款，因为劳斯莱斯计划到 2030 年成为一家全电动汽车制造商。

此前，宝马集团宣布 Mini 将在 2030 年成为一家全电动汽车制造商，但现在劳斯莱斯也有同样的目标。看看什么样的车辆跟随 Spectre 会很有趣。劳斯莱斯是否会生产其现有车辆的 EV 版本，这肯定是考虑到他们的 “豪华架构” 平台与支持 Spectre 的平台相同，还是劳斯莱斯会开发全新的 EV，就像 Spectre 一样？