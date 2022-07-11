根据 SensorTower 发布的 2022 年 6 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 38 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金超过 20 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入近 40%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

随着身份协议等多元玩法的推出，星际题材 SLG 手游《无尽的拉格朗日》在上市 9 个月后，迎来新的收入纪录。6 月收入环比增长 163%，跻身中国 iOS 手游收入榜第 8 名，成为本期网易游戏旗下收入排名第 2 的手游产品。说明：由暴雪和网易联合出品的《Diablo Immortal》(暗黑破坏神：不朽) 通过暴雪账号发行，收入未体现在网易游戏发行账号。

尽管 2.7 版本上线时间略微延迟，却不影响《原神》迎来又一轮收入峰值。6 月该游戏移动端收入环比增长 56%，米哈游收入相应增长 42%，重回全球手游发行商收入 Top 5。

灵犀互娱 4 月初推出的《三国志幻想大陆》日语版本本期收入环比增长 28%，再创新高，使得发行商排名上升 1 位至第 6 名。

IM30 旗下末日生存模拟手游《Last Fortress 七号堡垒》在 5 月实现 33% 环比增长的基础上，6 月再度增长 15%。加上 SLG 手游《Rise of Empires》和《守望黎明》的强势表现，本期发行商排名前进 4 位至第 8 名。

哔哩哔哩于 6 月中旬推出《机动战姬》韩语和英语版本，加上日语和繁体中文版本，使得该游戏成为本期发行商旗下收入最高的手游产品。国内市场方面，6 月底上市的 3D 横版格斗手游《时空猎人 3》成功跻身中国 iOS 手游收入榜前十。在多款游戏的带动下，本期发行商收入环比激增 61%，重回中国手游发行商收入榜第 23 名。

掌趣科技于 5 月下旬推出的《MU ORIGIN 3》在欧美市场收入稳步增长，使得发行商收入环比增长 15%。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是波克城市、星合互娱、多益网络、竞技世界、雅乐科技、游族网络、掌趣科技 和 英雄游戏 共 38 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了前文提到的《原神》和《无尽的拉格朗日》，本期在中国 iOS 市场增长较快的手游还有《金铲铲之战》和《光与夜之恋》。

《金铲铲之战》于 6 月 16 日推出 2.11 版本【巨龙之巢】以及新赛季，游戏流水随即迎来一轮峰值，6 月收入环比增长 13%。

随着周年庆活动上线，互动恋爱手游《光与夜之恋》在 6 月 11 日刷新单日流水纪录，6 月收入环比激增 205%，位列榜单第 17 名。

在版号稀缺的背景下，近来多款游戏通过推出优质内容更新和活动，在上线较长时间后创下新的收入纪录，类型涵盖 SLG、竞技、模拟和棋牌等多个品类。虽然罕有新品上市，在手游厂商持续运营投入的带动下，部分赛道正迎来新一波增长。