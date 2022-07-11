7 月 11 日，腾讯云计算（北京）有限责任公司与梅赛德斯-奔驰集团股份公司旗下公司——戴姆勒大中华区投资有限公司，签署了合作备忘录。

双方将围绕高级别自动驾驶领域展开战略合作，利用云计算、大数据和人工智能技术，提速梅赛德斯-奔驰自动驾驶技术的模拟、测试和应用。

该合作将强化研发资源，支持梅赛德斯-奔驰与英伟达在华携手研发自动驾驶汽车技术。

为此，双方将建立自动驾驶联合实验室，在自动驾驶工具链、验证服务和其它相关领域探索创新，以加快梅赛德斯-奔驰在中国的自动驾驶技术研发，更好地服务中国市场。

腾讯将凭借在自动驾驶方面丰富的经验和资源积累，以及云计算、大数据、人工智能方面的技术专长，通过 IT 架构、工具和平台，为梅赛德斯-奔驰提供集成的、高性能和稳定的云服务支持。

戴姆勒大中华区投资有限公司高级执行副总裁安尔翰表示： “梅赛德斯-奔驰是世界上首家满足 L3 级有条件自动驾驶系统严格法律要求的汽车企业。在中国，我们正紧锣密鼓地开发和测试当前和下一代自动驾驶系统。”

腾讯智慧出行副总裁钟学丹表示：“很高兴能够与梅赛德斯-奔驰这样的国际领先汽车品牌在高级别自动驾驶领域达成战略合作，我们将全面支持梅赛德斯-奔驰在华本土的自动驾驶技术研发创新。”