沃尔沃集团、戴姆勒卡车和 TRATON 集团完成了在欧洲组建充电基础设施合资企业的最后一步。新的合资企业由 Anja van Niersen 担任首席执行官，预计将在支持欧盟 2050 年实现碳中和货运的绿色协议方面发挥重要作用。

该合资企业 (JV) 计划在欧洲各地的高速公路和物流枢纽上和附近安装和运营至少 1,700 个高性能绿色能源充电站。这是一项 5 亿欧元的总投资承诺，被认为是迄今为止欧洲重型卡车行业最大的充电基础设施投资。

合资公司打算通过安装和管理重型卡车和长途汽车的充电站，在价值链中发挥充电点运营商 (CPO) 的主导作用。它将是一个独立的法人实体，以自己的企业身份运营，总部设在荷兰阿姆斯特丹。Anja van Niersen 将担任新公司的掌舵人，她将带来她在能源和充电行业的丰富经验。

合资企业以客户为导向的方法将为所有电池电动重型车队运营商提供可靠且易于使用的高性能充电站。这是对其他行业参与者以及政府和政策制定者采取行动的号召，他们共同努力快速扩展必要的充电网络。由三方发起的充电网络将向欧洲所有重型商用车开放和接入，不分品牌。

合资团队致力于为重型车辆提供可靠便捷的公共充电服务。由于未来几年对电池电动卡车和客车的需求预计将迅速增长，该团队将跨行业合作设计和构建满足运输公司和司机需求的充电解决方案。更多信息，包括品牌名称的披露，将在后续提供。