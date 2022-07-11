大众汽车正在继续其电动汽车战略，今天在萨尔茨吉特建造了第一家电池工厂。这个新的生产设施将于 2025 年开始运营，并将在公司的电池攻势中发挥关键作用。即日起，全球电池业务将由新成立的公司 “PowerCo” 负责。除了电池生产，新公司还将负责整个电池价值链的活动。到 2030 年，PowerCo 将与合作伙伴一起投资超过 200 亿欧元用于业务领域的发展，年销售额超过 200 亿欧元，仅在欧洲就雇佣多达 20,000 名员工。

德国总理奥拉夫·舒尔茨在谈到奠基仪式时表示：“今天对于德国和欧洲的汽车工业来说是个好日子。大众汽车正在展示可持续的、与气候兼容的机动性的未来前景。我们一起在萨尔茨吉特为塑造这个未来奠定了重要的基础。“

大众汽车公司首席执行官赫伯特·迪斯 (Herbert Diess) 表示：“今天，我们不仅在奠定基石，而且还标志着一个战略里程碑。电池业务是我们新汽车战略的基石之一，这将使大众汽车成为未来可持续、软件驱动的移动出行的领先供应商。建立我们自己的电池工厂在技术和经济方面都是一个大型项目。这表明我们正在将未来的前沿技术带到德国。”

PowerCo 捆绑全球电池业务

大众汽车集团正在整合其在欧洲公司 PowerCo 旗下的全球电池业务。该公司将在萨尔茨吉特管理国际工厂运营、电池技术开发、价值链的垂直整合以及工厂的机械和设备供应。展望未来，PowerCo 还在计划其他产品，例如用于电网的大型存储系统。萨尔茨吉特之后的下一个电池工厂将在瓦伦西亚建立，另外三个计划在欧洲。除了欧洲，PowerCo 也在探索在北美建立超级工厂的可能性。

PowerCo 将由首席执行官 Frank Blome 和董事会成员 Sebastian Wolf（首席运营官）、Kai Alexander Müller（首席财务官）、Soonho Ahn（首席技术官）、Jörg Teichmann（首席采购官）和 Sebastian Krapoth（首席人力资源官）管理资源官）。

标准工厂和统一单元实现全球快速部署

在奠基仪式之际，集团首次提出标准工厂的概念；Salzgitter 将成为整个欧洲电池工厂的蓝图，并将在可持续性和创新方面设定新标准。“我们已经对 MQB 和 MEB 等车辆平台进行了数百万次测试，这也将为建立电池生产奠定基础：我们将在欧洲标准的基础上进行标准化和升级。通过这种方式，我们将速度和成本优化与最高质量水平相结合”，PowerCo 首席执行官 Frank Blome 说。标准化不仅涵盖设备、建筑物和基础设施，还涵盖产品、流程和 IT。这样，将创建可以快速转换以进行进一步产品和生产创新的工厂。

大众汽车推出了其新的棱柱形统一电池，它允许灵活使用不同的电池化学成分。从 2025 年起，这将用于多达 80% 的集团所有车型。预计到 2030 年，该工厂的年产能将达到 40 GWh，足以生产约 500,000 辆电动汽车。大众汽车集团在欧洲拥有六座电池工厂，计划到 2030 年总产量为 240 GWh。新的统一电池有望将电池成本降低多达 50%。