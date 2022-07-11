近日，中兴通讯携手中国电信完成一系列覆盖上海、四川、浙江、广东、江苏五省市的城域云网现网试点。中兴通讯提供的 vBRAS 技术方案支持试点业务顺利实现，其 vBRAS 及路由器系列设备保障所有业务完成割接，充分验证了该方案的可行性，为中国电信城域云网深度融合打下坚实基础。

构建城域云网是中国电信落实 “云改数转” 战略的重要举措，vBRAS 池化部署是城域云网试点的关键内容之一。中兴通讯 vBRAS 方案将传统 MSE 设备多年在网的实践经验与 SDN/NFV 技术进行创新融合，实现了控制转发分离、软硬件解耦、控制面云化、新业务快速灵活部署、配置运维集中控制等功能，克服了传统设备业务控制层资源利用率不均、新业务部署周期长、分散配置运维工作量大的缺点，降低了运营商的投资与运营成本，为中国电信实现城域云网提供重要技术支撑。

在该项目试点过程中，中兴通讯电信级虚拟宽带多业务网关 ZXR10 V6000 vBRAS 产品和智能全业务路由器 ZXR10 M6000-S 系列产品，深度参与和支持中国电信城域云网中的 vBRAS 业务搭建。同时，中兴通讯设备业务上线全面领先，在参与试点的厂商中承载用户规模最大、供货能力强、业务开通快，在各项业务验证中均表现出色。

中兴通讯在 IP 数据传输与 vBRAS 领域拥有领先的技术和系列化设备，将持续助力中国电信构建城域云网，共同推进云网融合创新发展，加速实现网络数字化转型。