近日，Altair 宣布与 LG Electronics (LG) 签署了加速产品开发的数字化转型的谅解备忘录，双方的合作将促进仿真平台的研发与构建，并分享计算机辅助工程 (CAE)、数据分析及自动化等重点研究领域中的相关信息。

此外，两家公司还计划将 LG 的产品开发技术与 Altair 的仿真、 AI 技术集成，从而构建一个更加高级的数字化转型开发环境。Altair 与 LG 还将在仿真自动化平台开发以及用于开发 LG 产品的数字孪生技术方面开展合作。

“Altair 拥有先进的仿真、高性能计算及数据分析技术，以支持制造企业快速、高效地开发产品。”Altair 首席技术官 Sam Mahalingam 表示，“通过与 LG 开展这项合作，我们将开发出一个强大且可靠的技术环境，提高 LG 的竞争力。”

使用基于 AI 的仿真技术构建的数字化开发环境可最大限度地减少产品开发阶段的物理测试需求，并充分反映借助数据分析和优化技术收集的反馈信息，从而加速开发流程，缩短上市时间。

“通过与 Altair 开展合作，我们有望提升数字化转型技术水平并打造一个有助于加速产品开发的环境，从而为智能产品开发提供增长动力。”LG Electronics 产品工程设计研究院 (PRI) 制造创新中心副主席 SeungKey Lee 表示。