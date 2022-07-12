Evolito 是 Yasa 的子公司，专门从事电动飞行应用的电机和电力电子产品的研发，已收购电池专家 Electroflight。因此，Evolito 打算在未来为其客户提供单一来源的完全集成的动力总成和电池解决方案。

通过 Yasa，Evolito 被梅赛德斯-奔驰间接拥有。这家汽车制造商收购了这家英国轴向磁通电机制造商，主要是因为它的汽车计划。梅赛德斯-奔驰或梅赛德斯-AMG 未来高性能电动汽车的轴向磁通电机将在柏林-马里恩费尔德工厂组装。

Evolito 将进一步开发和制造重量轻且相对于其尺寸非常强大的轴向磁通电机，以满足电动航空的特殊要求。Evolito 表示，Electroflight 拥有 “为航空航天工业电气化提供安全关键型创新电池解决方案的良好记录”。事实上，Electroflight 和 Evolito 的母公司 Yasa 已经在合作：两家公司都是劳斯莱斯在 ACCEL 电动飞机项目中的合作伙伴。

收购后，Electroflight 将成为 Evolito 的全资子公司。电池专家随后将专注于 “提供下一代电池技术以补充 Evolito 独特的发动机和控制装置”。

“我们很高兴今天完成对 Electroflight 的收购。综合能力将使我们能够为客户提供灵活的解决方案，从一流的电机和控制器子系统到完全集成的电动动力系统，”Evolito 首席商务官 Ajay Lukha 说。