今日，小鹏汽车生态企业「小鹏鹏行」宣布完成 A 轮融资签约，该轮融资超 1 亿美元。此轮融资领投方之一为 IDG 资本，小鹏汽车等股东跟投。公开资料显示，这是近两年中国最大单笔仿生机器人融资。

小鹏鹏行首款产品是一款四足机器人，将具备运动性能、自主导航能力、情感交互功能，并搭载首款家用机械臂，为家庭生活提供科幻电影般的陪伴、看护、娱乐及运载体验。

小鹏鹏行成立于 2016 年，公司总部位于深圳，在广州、北京、美国硅谷均设有研发中心，在动力总成、运动控制、自动驾驶、人机交互、机器智能等重点技术领域均有布局。截至 2022 年 6 月，该公司总员工数超三百人，其中研发人员占比超过 80%，融合了来自机器人、人工智能、汽车设计与制造、互联网等领域的专家。

小鹏鹏行 CEO 徐志根表示：“科技进步正加速推动机器人的发展，小鹏鹏行致力于智能仿生机器人生态的打造。本轮融资突显了资本市场对机器人产业前景的期待和信心，支持力度持续加大，也是对鹏行的研发实力和产业化能力的充分认可。融资完成后，鹏行将进一步加强在机器人硬件本体和机器智能方面的全栈式研发投入，增强高端人才队伍实力，加快产品研发和迭代速度，打造鹏行的技术优势和产品优势。鹏行将继续强化与小鹏产业链的协同效应，加快机器人产业化进程。鹏行面向 C 端的智能仿生机器人预计将在未来两年走进家庭，成为人类的好帮手，为人们带来丰富的体验。我们相信：智能机器人时代一定会到来，那时候智能机器人将走进千家万户，并深刻地改变人们的生活方式。”

小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏表示：“近年来无论是智能出行、还是智能机器人行业，都以一种超越预期的速度迅猛发展。这也让我们更加坚信，那个曾经属于想象中的高科技时代，可能就会在我们这一代人的手中变为现实。我相信，将来智能汽车的厂商都会同时是智能机器人的厂商，相信智能汽车跟智能机器人将来会是一致的产业，且能够产生 1+1>2 的效应。所以大胆创新、勇于探索，这既是时代的召唤，也是小鹏汽车作为科技创新企业的使命。我们将会继续坚定地支持小鹏鹏行，并且在未来出行大生态的思路下与鹏行展开紧密的战略协同。期待在不久的将来我们能够带给大家更多惊喜。”

IDG 资本合伙人崔广福表示：“家庭服务机器人市场想象空间巨大。市场还处于探索期，不同的创业团队从不同的产品切入去创新和创造。鹏行和小鹏汽车技术研发团队互补共创，在市场有独特的竞争优势。我们期待，鹏行通过高密度的研发投入，实现突破性创新，成功打开巨大的家庭服务机器人市场。何小鹏是 IDG 资本连续投资支持的优秀企业家。我们非常荣幸与何小鹏再次携手，在服务机器人领域开疆拓土。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。