作为 “1+5+T” 战略中的重要组成部分，真我的前两代笔记本产品都收获了众多年轻用户的喜爱。为了满足更多用户不同的使用需求，真我不断精进和完善产品，为大家带来了全新系列的产品：真我笔记本 Air。

真我笔记本 Air 采用 4.9mm 超窄微边设计，16:10 黄金比例微边护眼屏，屏占比高达 88%，支持 DC 调光，无论是办公还是娱乐，都能为用户带来媲美旗舰轻薄本的视觉体验。

在外观设计方面，真我笔记本 Air 将潮玩棋盘格元素应用于机身设计，打造极具辨识度的 “冰蓝棋盘” 配色，和年轻人一起展现与众不同、个性潮玩的态度。这款笔电还有简约、高级的 “苍穹灰” 配色。此外，真我笔记本 Air 还采用了 14.9mm 超轻薄设计，仅重 1.36kg，轻盈便捷；CNC 钻石切割和精密喷砂等工艺锻造的全金属机身，为用户带来摸得到的高级质感。

真我笔记本 Air 搭载了第 11 代满血版酷睿处理器，配合新一代冰封 VC 液冷散热技术，让性能得到超乎想象的满血释放，为用户日常使用配备了一颗 “强心脏”。值得一提的是，真我笔记本 Air 是价位段首款搭载 VC 液冷散热的产品，并独家采用微米级黄光蚀刻微结构设计，以及航天级分子扩散焊接工艺，让轻薄的机身也能输出非凡性能。

此外，真我笔记本 Air 搭载哈曼双扬声器，可实现 DTS 环绕式立体声音效；还有 13.5 小时超长续航以及多种跨屏互联体验，能够满足大家学习、办公和娱乐等多场景的使用需求。真我笔记本 Air 的 8GB+256GB 版本售价为 3299 元，首销限时价 2999 元；8GB+512GB 版本售价为 3499 元，首销限时价 3299 元。