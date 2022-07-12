真我 realme 举行新品发布会，正式推出了真我 GT2 大师探索版，新机传承大师系列设计理念和探索精神，带来全新的硬箱传奇设计。新机搭载第一代骁龙 8+旗舰芯片，搭配真我首发 LPDDR5X 闪存芯片和新一代 X7 独显芯片，带来集设计、性能、游戏、体验等全方位的升级，堪称 “年度质感旗舰”。真我 GT2 大师探索版定价 3499 元起。

真我 GT2 大师探索版首批搭载第一代骁龙 8+旗舰芯片，采用台积电 4nm 制程工艺，CPU 性能提升 10%、GPU 频率提升 10%、功耗降低 30%。真我首发 LPDDR5X 闪存芯片，对比上一代功耗直降 20%，能效比大幅提升。真我 GT2 大师探索版首个搭载双 VC 冰芯散热 Max 系统，相比前代产品，VC 液冷散热面积提升 154%，达到了 4811mm²，堪比专业游戏手机，散热总面积高达 37904mm²，对比上一代提升 206%，堪称真我有史以来最大散热面积。真我 GT2 大师探索版实现性能与功耗的双重突破，带来旗舰级的性能体验。

真我 GT2 大师探索版是一款拥有电竞级游戏体验的主力手机，在顶级性能之上，全球首发新一代 X7 独显芯片，支持独显级游戏超分功能、最高 120 帧的多倍插帧技术，时延降低至最低 10ms，带来高帧率、高画质、低时延、低功耗的超流畅游戏体验。行业首个采用真隐藏式肩键，兼顾功能性和美观，提升游戏 “操控感”。支持全速天线矩阵系统 2.0，全球首发超级 N28 自由四天线技术，AOL 智能天线技术，显著改善弱信号场景下的游戏网络问题，保障游戏体验时刻在线。支持 GT 模式 3.0，保证游戏帧率时刻稳定。内置杜比全景声双扬声器以及 X 轴线性马达，为游戏带来极佳的音效和 4D 游戏震感体验。

真我 GT2 大师探索版是行业首个轻薄的百瓦大电池手机，在 8.17mm 极致轻薄的机身下配置 100W 光速秒充和 5000 毫安大电池，使得快充、轻薄和长续航三者兼备，25 分钟时间即可充电至 100%，彻底缓解续航焦虑。真我 GT2 大师探索版引入首个全链路 GaN 百瓦秒充，创新地在手机端引入新型氮化镓材料，对比传统电荷泵方案，发热可降低 85%，配合氮化镓充电器，大幅提升充电效率。

真我 GT2 大师探索版采用了 5000 万的旗舰双主摄。内置全新优化调校的 IMX766 旗舰主摄，带来更加全能的拍照体验。全球首发的 HyperShot 影像架构，加速引擎升级，夜拍速度提升 118%；全新的画质引擎，大幅提升成像细节和画面质感；采用自研磐石超级防抖算法的防抖引擎，支持 OIS+EIS 双防抖；超夜引擎，全新升级的 ProLight 2.0 夜景算法，有效提升夜景成片率。真我 GT2 大师探索版还支持街拍模式 2.0，升级长曝光模式，新潮复古滤镜等新玩法；升级显微镜 2.0，支持肤质检测功能。

真我 GT2 大师探索版搭载 6.7 英寸 120Hz 超窄天际屏，采用直角金属中框设计，质感满满，先进的微缝连接工艺，去掉了屏幕和边框之间的塑料支架，质感更加通透。新一代 COP 封装工艺 ，将下边宽度进一步缩减至 2.37mm，屏占比高达 94.2%，搭配隐藏式听筒设计，带来极窄边框出色的全面屏观感。屏幕支持 1000Hz 电竞操控引擎，10.7 亿色原彩显示，获得 HDR10+认证，拥有全维护眼调光系统，支持 1.6 万级的无极调光功能，带来电竞级的游戏操控及显示体验。挑战最快的光学指纹解锁，解锁速度仅需 0.2 秒，比眨一次眼睛的时间还要快。

真我 GT2 大师探索版拥有硬箱·旷野、冰岛、苍岩三种配色。售价方面，8+128GB，售价为 3499 元；8+256GB 版本，售价为 3799 元；12+256GB 的版本，售价为 3999 元。此次发布会上，真我同步发布了两款 AIoT 新品。其中真我 Buds Air3 Neo 集音乐太空舱设计、30 小时超长续航、杜比全景声和 AI 通话降噪等优质体验于一身，将潮流与科技完美结合，开 “舱” 即享高品质音乐。真我 Buds Air3 Neo 售价为 149 元，首销限时价 129 元。