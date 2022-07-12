日前，饮品定制品牌「日远饮品」完成数千万元 A 轮投资，由金鼎资本与嘉美包装联合投资。本轮融资将主要用于供应链升级、技术研发中心提升、原料采收储备和营销推广。

日远饮品成立于 2011 年，开创了意境饮品/饮品定制新形式，形成以杨梅果汁为核心，以甘蔗马蹄、小吊梨汤、山楂梅子饮等特色饮品为纵深的产品布局。日远饮品售卖的常用 SKU 约 40 个，并且会伴随顾客和客户需求以及季节时令相应推出新品。10 年以来，选择日远饮品的门店数量 10000+，合作品牌 500+，城市覆盖 200+。除现有两个工厂外，日远饮品占地 30 余亩的现代化工厂也将于 2022 年下半年投产。

日远集团聚焦杨梅爆品战略，其中杨梅智造工厂位于浙江兰溪，已经形成了种植、生产、研发、品牌、供应链一体化全产业链的发展模式，采用原产地建立数字化工厂，利用赋码溯源系统，保证源头食材的安全性；全程冷链，保证产品的天然、美味、营养、健康。

日远饮品服务的客户覆盖海底捞、西贝、九毛九、左庭右院、喜家德、避风塘、陈香贵、小满手工粉、蛙小侠、阿甘锅盔等餐饮连锁企业、书亦烧仙草等茶饮连锁企业及盒马鲜生等新零售连锁企业。

日远饮品创始人叶远平表示：“日远致力于人类健康快乐的饮品，通过研发、品牌赋能持续为消费者打造爆品。面向未来，日远将以更加顽强的精神和从容的心态做好每一杯饮品。”

对本次与嘉美的合作，叶远平表示很期待，“嘉美作为中国饮品包装研发、设计和生产的头部品牌，与日远的产业链比较互补，相信未来在包装、生产、渠道、管理上会有更多的赋能和碰撞。”

叶远平表示：“与金鼎相识初期抱着试试看的态度，经过持续碰撞，感受到了金鼎的拼搏务实和长期主义，颠覆了先前对于资本的认知。疫情期间，金鼎各部门快速推进，并持续为日远战略赋能，金鼎为企业持续创造价值是创始人很希望的，在此感谢金鼎团队的信任和支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。