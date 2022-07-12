动点出海获悉，印度 B2B 农产品供应采购平台 VeGrow 近日宣布，获得了一笔 2500 万美元的 B 轮融资。

此前，VeGrow 曾获得价值 250 万美元的种子轮融资和 1300 万美元的 A 轮融资。

据透露，本次投资活动由 Prosus Ventures 领投，并由 Matrix Partners India、Elevation Capital、Lightspeed 和 Ankur Capital 以及天使投资人 Sanjiv Rangrass 参投。

针对新资金，VeGrow 表示将用于落实市场扩张计划以及开展全球范围内的人才招聘，由此不断巩固自身市场地位。此外，它还计划加大在数字化技术上的投入以简化采购及其他环节的流程，从而有效提升整条供应链的效率，保证农产品的口感和新鲜度。

VeGrow 由 Praneeth Kumar、Mrudhukar Batchu、Kiran Naik 和 Shobhit Jain 共同成立于 2020 年，是总部位于印度班加罗尔的一家农产品一体化供应链解决方案提供商，主营新鲜水果和蔬菜等的采买、运输和销售业务。

据介绍，该公司主要聚焦于服务农产品市场的供需两侧，同时具备作物种植、加工和流通等方面的专业知识，旨在让农民收入稳步提高的基础上，助力激发印度市场活力，营造公平透明的营商环境。

VeGrow 进一步表示，公司不仅能帮助需求侧企业进行农场找寻、农产品质量评估、产量预估和市场需求分析等，还能让供给侧的农户借此得到咨询、包装和物流等服务。

数据显示，VeGrow 的公司规模在过去一年里扩大了 15 倍，毛利率达到 20% 左右。目前，该公司的业务触达了印度的 100 多个城市，帮助到两万余名农民开展数字化销售，经由其平台的农产品日销量已突破 200 吨。