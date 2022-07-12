基于 SEA 浩瀚智能进化体验架构打造的豪华猎装轿跑——极氪 001 持续进化，除覆盖整车四大域的 ZEEKR OS 3.0 升级外，还在智能驱动、智能座舱以及智能驾驶三大领域全面进化。极氪 001 在原有版型基础上，新增超长续航双电机 ME 版，售价 34.9 万元起。极氪 001 全系四款车型，价格区间 29.9 万元起至 38.6 万元起（国家补贴前建议零售价）。

根据车主和意向用户的选购大数据分析和极氪伙伴线下调研，极氪基于用户呼声最高的 “双百组合”—— 高性能双子永磁电机布局和 100 度 “极芯” 电池包，增加一款源于用户需求的极氪 001 ME 版车型。极氪 001 ME 版拥有 CLTC 综合工况 616km 超长续航里程，以及 3.8 秒破百性能。标配 400kW 永磁双子电驱系统、100kWh“极芯” 电池包、智能防滑系统、8155 智能座舱计算平台等科技配置。装配 YAMAHA 环绕立体高级音响，以及 NAPPA 头层真皮座椅+双色内饰等高级面料。

作为极氪 001 的顶配车型，YOU 版加配不加价，成为极氪首款搭载闪电切换智能四驱系统的车型。极氪 001 可通过多种驾驶模式，实现全时后驱、适时四驱、全时四驱三种驱动模式的智能切换。既有 3.8 秒的澎湃性能，又有更长的续航里程，使 CLTC 工况下的综合续航里程提升 34 公里。与此同时，专为电动车全新研发的智能防滑 dTCS 分布式牵引力控制系统，可在轮端出现打滑迹象时，及时分配轮端扭矩，增大驱动轮抓地力，协助驾驶者快速稳定车身，强化整车操控能力。

智能防滑系统也为高速安全避险带来更高保障。经实测，该系统能让极氪 001 在 200-250 米直径的冰雪圆环进行极限过弯时，最大可控速度提升 5-15km/h。此次，极氪 001 还将通过智能科技的赋能，让用户的体验越来越好。ZEEKR OS 3.0 正式版本，涉及 25 个 ECU 单元，新增 29 项功能，体验优化 204 项。

在座舱域，推送了基于 8155 计算平台升级而来的新一代极氪智能座舱，其采用 7 纳米制程 8 核 CPU、16G 内存和 128G 存储空间。超强算力和存储带宽，能为用户带来更丰富的车载应用，在人机交互、图像/多媒体画质渲染和处理速率等方面均得到大幅提升。

对于用户关注的升级权益问题，极氪智能科技 CEO 安聪慧表示：极氪将一视同仁，让新一代极氪智能座舱对所有用户免费升级，同时宣布相应升级计划：针对已交付用户，极氪将于 8 月 1 日在 App 开启升级预约，按照预约及大定顺序陆续升级。

针对已下定未交付用户和即将下定用户，新交付的极氪 001 将直接免费升级为新一代极氪智能座舱。

本次更换的硬件为一个完整的智能座舱域控制器，采用无损安装模式，更换域控制器只需 4 颗螺丝就可以完成。在更换时间上，硬件更换约 35 分钟，软件升级约 2 小时，为用户带来放心、快捷的更换体验。

此外，极氪 001 围绕日常行驶的三个高频危险场景，推出 “羚羊避险” 功能，以行人避险、大车避险、占道避险三大功能辅助驾驶者降低交通事故风险，让驾控更安心。当路边有行人或非机动车辆时，车辆会主动减速，确保安全后再通过；当相邻车道有大型车辆时，极氪 001 会模仿人类驾驶员的驾驶方式主动避让；当紧急车道有车辆临停或开门占道时，极氪 001 在不变换车道的同时，进行减速避让。

截至 6 月 30 日，极氪已在全国主要城市开设 133 家门店。极氪能源自建充电站已布局全国 52 个城市，共 342 个场站（不含专用场站）；充电地图接入的第三方充电资源累计已覆盖全国 329 座城市近 34 万个充电终端，充电网络逐步完善。与此同时，电极送帮充电服务已上线 40 座城市，充电车服务已在 6 座城市完成布局。