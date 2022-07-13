近日，苏州蛙声科技有限公司（简称 “蛙声科技”）宣布完成亿元级 B 轮融资。本轮融资由金浦资本独家领投，远望资本、GGV 纪源资本、昊辰资本等老股东全额跟投，万世资本担任独家财务顾问。

蛙声科技表示，将持续围绕人才梯队建设、高性能、高可靠性智能软硬件开发、一站式智能会议解决方案的全球化发展贡献力量。

GGV 纪源资本管理合伙人李宏玮表示：“从 2021 年 GGV 首次投资蛙声科技到现在，在这一年半的时间中我们看到了公司的快速成长——从一款产品，拓展到丰富的产品线，搭建和不断完善覆盖全球的销售网络，并且取得了优秀的业绩。蛙声科技对音视频算法的投入将会带来创新性的产品，GGV 也将在公司成长发展和走向全球的路上持续支持。”

蛙声科技成立于 2018 年，完全立足于自主研发，在短短 4 年间已顺利开发从智能音视频产品到智能白板 Nearhub SaaS 的全系列产品家族。蛙声科技在旗舰产品 A20 智能会议麦克风音箱上首创五级级联技术。蛙声科技拥有着行业领先的音频算法能力，比如降噪、全双工、去混响、区域拾音。

此外，蛙声科技深挖特写分屏、发言人追踪等视频算法技术，使音、视频共同赋能企业的沟通场景，促进企业协作单元更加灵活化。当提及今年新研发的 Nearhub SaaS 智能白板产品时，蛙声科技创始人兼 CEO 辛鑫博士分享道，“如今市场需求变化愈发迅速，从单纯的智能硬件制造商进化为 ‘智能硬件+解决方案+软件系统产品’ 的数字化综合服务供应商，是蛙声科技明确的战略方向，这个智能白板产品和与之配套的 Saas 软件系统作为先驱部队率先开拓市场是计划中的重要一环。”

区别于传统的硬件制造商，蛙声科技已逐渐建立起集合线上&线下，渠道&电商、国内&国外市场多个业务板块的综合营销生态圈，不仅关注线上亚马逊、京东线上产品营销的成果转化，更是注重线下渠道的规模化触达能力。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。