Bentayga EWB 的新航空公司座椅规格是有史以来最先进的汽车座椅。凭借 22 种调节方式、全球首创的自动气候感应系统和先进的姿势调节技术，提供了自宾利慕尚以来最好的后排舒适性。

在后座乘客从七个不同级别中选择所需温度后，自动气候座椅每 25 毫秒以 0.1°C 的精度感应乘客温度和表面湿度。然后，该系统可以确定是加热、通风还是同时应用两者，以使乘客保持最佳的热健康状态。

同时，姿势调整系统使用与脊椎按摩师合作开发的算法，自动对乘客的座位位置和压力​​点进行微调。该系统可以在三个小时内跨六个完全独立的压力区应用 177 个单独的压力变化，从而提高舒适度并最大限度地减少整个旅程的疲劳。随着时间的推移，通过巧妙地改变座椅表面的形状，身体的任何部位都不会长时间承受压力疲劳——这意味着乘员总是很舒服。

Bentayga EWB 在航空公司座椅规格方面的初始客户接受率为 50%，展示了健康功能的新基准，为那些在非凡旅程中旅行的人提供最舒适的体验。除了提供自动气候和姿势调节的系统外，航空座椅在其手工皮革表面下还拥有一套令人难以置信的技术。一组 12 个静音电动马达仅在座椅中提供 22 种调节方式，沿着用户塑造座椅以适应他们的体型以及工作或休息。电机由三个智能气动阀门电子控制单元连接，电机和阀门的组合由主座椅运动和健康 ECU 监督。