吉利旗下 RADAR 品牌正式发布，中文名称为 “雷达”，旗下首款基于 SEA 浩瀚架构打造的皮卡 RD6 首次亮相。雷达汽车品牌推出了面向户外生活方式的子品牌 ——RADAR Weekend，并宣布将与露营装备品牌 Naturehike 挪客联名开发多款户外露营拓展装备，与《国家地理》中文版联合发起 “守护自然奇景 “计划。

雷达汽车方面表示，创建的 RADAR Weekend 子品牌将搭建 RADAR 用户共创平台、与跨界品牌联合共创，并宣布与露营装备品牌 Naturehike 挪客达成深度合作，双方深度联名系列产品将在今年下半年亮相，并将联名开发多款户外露营拓展装备。

此次发布的雷达 RD6，是基于 SEA 浩瀚架构打造的纯电皮卡。官方称，SEA 浩瀚架构是目前全球最大带宽的智能纯电架构，也是全球最高效的智能电动汽车解决方案。

官方表示，雷达 RD6 拥有超大储物空间、超大功率全场景放电功能，在充电、舒适驾乘、设计巧思等方面优势突出，可城可野，可以全方位满足户外探险及都市生活等场景的使用需求。其百公里加速达到 6 秒级，纯电续航里程超 600 公里。

在 “多元户外，无界探索” 主张和新能源战略驱动下，雷达汽车未来将推出主打户外生活方式的场景化产品矩阵，包括中型纯电皮卡、中大型新能源皮卡、全尺寸纯电皮卡、越野 SUV、ATV 等，涵盖纯电、超级混动等多种动力模式，将在产品维度加速升级，全面布局以面向更广阔的户外出行市场。

雷达 RD6 将于今年上市，“0 元预定” 通道已开启。