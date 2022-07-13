动点出海获悉，新加坡心理健康咨询平台 Intellect 近日宣布，获得了一笔价值 1000 万美元的 A 轮增投资金。截至目前，该公司取得的 A 轮融资总额达到了 2000 万美元。

据透露，本次增投由老虎基金领投，并由 K3 Ventures、JAFCO Asia、Singtel Innov8 和 PERSOL Holdings 以及现有投资者 Insignia Ventures Partners 和 HOF Capital 参投。

针对新资金，Intellect 表示将用于落实扩张计划以及吸纳更多人才来壮大公司团队。

Intellect 由 Theodoric Chew 成立于 2020 年，是新加坡心理健康诊疗领域的一家数字化解决方案提供商，专注于服务亚太地区。据介绍，该公司基于行业现状和当地文化来打造符合市场需求的产品，最终建立起一体化的系统体系来帮助整个地区的企业和个人用户解决心理相关的问题。

有消息称，在当前社会，人们的压力普遍偏大，由此引发的心理疾病和障碍时有发生。来自 APAC 2021 亚太生物医药合作峰会的信息表明，84% 的受访者会有较强烈的疲惫感，在工作中常感觉力不从心。因此，Intellect 还致力于在全社会普及心理健康常识和推广心理诊疗服务。

Intellect 进一步表示，它主要采用 B2B2C 模式为企业用户提供端到端解决方案，作为员工福利平台来个性化地处理问题。而个人用户可以通过该公司旗下的 APP 进行自助互助干预，从而改变自己的认知和行为模式。

据悉，该公司现已与 Merck、Philips、foodpanda、Singtel、Shopee、Omnicom Media Group 和 abrdn 等企业建立了合作关系。数据显示，Intellect 目前的业务覆盖了 60 多个国家和 15 个语种，累计为全球 300 万用户提供过服务。