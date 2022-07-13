近日，移动能源服务商「蓝鲤能源」宣布获得数千万元人民币天使轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投。融资资金将主要用于分布式移动储能产品的自主研发、商业运营和合作推广等方面。

蓝鲤能源成立于 2021 年 10 月，是一家集产品设计研发、服务运营于一体的新能源服务科技公司，由来自于滴滴、阿里、腾讯等互联网团队的核心成员创立。该公司依托领先的储能技术、物联网技术和电池检测技术，瞄准碳中和背景下的新能源汽车充电难问题，构建分布式光储充检一体的动态新能源电网，为用户提供移动无感充电创新体验服务，目前该业务已在杭州上线。

蓝鲤能源创始团队表示，将以移动上门充电业务为触手，逐步发展分布式储能电站、光储、并网，从而构建分布式光储充检一体的动态新能源电网；并积极与国内顶级科研机构深入合作，致力于能源安全及全生命周期价值挖掘，积极推动绿色能源发展。

蓝驰创投表示：随着新能源汽车行业高速发展，现有充换电站的静态补能方式无法摆脱时间与空间束缚，基建和用户需求存在时空的错配问题，体验和效率都有一定天花板，不足以承载全部充电需求。而以移动充电为代表的动态补能不受时间和空间的约束，存在巨大市场机会。蓝鲤能源在充换电领域、能源数字化及效率运营方向具备丰富的经验，研发了移动充电硬件产品及动态能源网络运营管理系统，在此基础上逐步构建整个移动补能网络，全面提升新能源车主用户充电体验并减少碳排放。我们非常看好蓝鲤团队，相信他们会成为新能源运营行业的头部品牌。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。