7 月 13 日，在 2022 年隐私计算大会上，中国信通院公布第六批可信隐私计算评测结果。结果显示，共计 34 家企业的产品通过评测。

在本批次测评中，蚂蚁链摩斯安全计算平台通过性能、功能等四类 150 项测评，包括信通院首次推出的 “多方安全计算-性能大规模专项评测”、“联邦学习-性能大规模专项评测”，进一步验证了功能的全面性和性能的领先性。

隐私计算赛道的火热带动了隐私计算产品日益丰富。为了规范和引导相关厂商的技术研发，消除研发侧与市场需求侧的信息壁垒，信通院自 2018 年起逐步构建起了 “可信隐私计算评测” 体系。经过 4 年发展，“可信隐私计算评测” 已成为隐私计算领域权威的第三方评测品牌，成为供给侧产品研发和需求侧采购选型的风向标。

蚂蚁链摩斯是国内领先的隐私计算产品，曾先后获得 iDASH2019、iDASH2021 隐私计算比赛全球冠军。据了解，摩斯早在 2020 年就已通过信通院多方安全计算和联邦学习的基础能力测评。

目前，摩斯累计获得信通院、国密、国家金融科技测评中心、国家信息技术安全研究中心等权威机构 10 多项测评认证，涉及多方安全计算（MPC）、联邦学习（FL）、可信执行环境（TEE）等多种技术路线，全面覆盖产品功能、性能、安全性等多维度能力。

（行业首个获得金融级认证的隐私计算一体机）