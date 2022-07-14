此前，BEYOND 组委会发布公告称，鉴于当前疫情防控形势的严峻性和复杂性，为保障各位展商、合作伙伴、媒体朋友和参展参会人员的健康安全，BEYOND 组委会经过审慎考虑决定第二届 BEYOND 国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2022）将于 9 月 21 日-27 日在 BEYOND 元宇宙里举办，持续 7 天，共襄 “元宇宙” 盛会创举！BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌：生命科学、可持续发展、消费科技，吸引 500+海内外科技企业参展，海外企业预期所占比例达到 40%，同时围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会，邀请行业翘楚共话产业发展与变革。

此外，BEYOND Expo 的重要组成部分-BEYOND Awards 创新大奖也将在 BEYOND 元宇宙里盛大举行，BEYOND 元宇宙将设立路演大厅，企业代表在此通过线上路演，评委从企业技术创新、商业价值、营销能力等多纬度，通过线上初选、复选，最终决选出生命科学创新大奖、可持续发展创新大奖、消费科技创新大奖每个奖项十佳企业。此外，BEYOND 组委会还在元宇宙里搭建投融资对接厅，让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通，促进全球科技生态与资本的交流合作。

BEYOND Awards 创新大奖旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品，为品牌发声，促进前沿创新技术颠覆现状，并为可持续的未来提供源源不断的动力。

评选说明

评选全程在线上进行，获奖企业将获得 BEYOND Expo 2022 特别参展权益，享受相应福利待遇。

提名方式

评选公开向全球招募，企业通过线上提名方式参与评选

（1）BEYOND 官方网站提名

（2）合作伙伴推荐提名

* 合作伙伴将陆续公布，敬请期待！

合作咨询请联系：media@beyondexpo.com。

提名条件

· 行业领域：

对所有有利于行业和社会发展的创新技术、产品和解决方案开放。应属于 BEYOND Awards 创新大奖所关注的领域：「生命科学」，「可持续发展」，「消费科技」。

· 发展阶段:

申请者须为合法注册的公司，或为合法机构，国别不限；参选的产品或者技术必须是在 2019 年-2022 年期间上市，或在 2019-2022 年期间发表且已获得相关知识产权。

· 项目要求:

提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权，包括但不限于专利、版权和商业秘密。

评选流程及方式

• 提名：5 月 9 日-7 月 31 日，自主提名

申请方式：扫描如下二维码进入官网，填表及附上附件后，一键提交即可。



• 初选：7 月 31 日-8 月 5 日，评审团+合作伙伴线上审核提名资料，进行初步筛选，确认进入复选名单；

• 复选：8 月 5 日-8 月 31 日，评审团二次评选，确认进入最终决选名单；

• 最终决选：8 月 31 日-9 月 15 日，评审团全体决议；

• 线上颁奖：9 月 26 日，获奖企业将在线上领奖，组委会将设置特别线上会场，本年度所有参评企业均可进入会场参与，组委会将以现场直播形式宣布各奖项获奖名单。

评选标准

· 市场影响力：

以影响力为驱动，以市场为导向，在科技创新过程中始终创造积极的社会影响，具有强烈的社会责任感与使命感。有较高的技术可行性和清晰的进入市场途径，已形成可持续的商业模式并产生收入，具备市场拓展基础和战略思考。

· 颠覆性创新：

具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品，有助于人类可持续发展，增进人类福祉。以科技创新为支点，助推各个垂直行业的自我革新及产业升级。

· 团队及管理：

具有浓厚的的企业文化，正确的公司发展导向及价值观，兼顾国际性和创新性，充分了解的目标客户和所属行业，能够通过创新解决相关问题。在未来市场中抢占优势，具有一定规模，用发展的眼光看待问题，明确长期创造价值的增长点。

获奖福利

进入最终决选的企业可获得

• 由 BEYOND Expo 大会组委会提供的 100% BEYOND Expo 标展展位补贴（每家企业限补贴一个展位）。

• 享受 BEYOND Expo 投融资对接快速通道：企业可参与线上投融资对接会，与投资机构一对一接洽。

• 共享大会全部媒体资源

每个奖项十佳企业可获得

• 由 BEYOND Expo 大会组委会提供的 100% BEYOND Expo 标展展位补贴（每家企业限补贴一个展位）。

• 享受 BEYOND Expo 投融资对接快速通道：获奖企业可参与线上投融资对接会，与投资机构一对一接洽。

• 获得 10 张 BEYOND Expo 参会票。

• 共享大会全部媒体资源，获奖企业账号可进入线上媒体发布会会场。

双年联动福利：

• 获得 2023 年 BEYOND Expo 线下大会的展位优惠（具体权益组委会将于当年公布），届时可享受全程媒体和直播曝光机会，向现场及全球观众展示产品。

• 可推荐一名联合创始人级别的企业成员获得由大会组委会提供的 2023 年澳门 BEYOND Expo 差旅补贴（经济舱）。

*最终解释权归 BEYOND 组委会所有

BEYOND AWARDS 还包括 BEYOND Awards 影响力大奖，致力于为引领未来、助推变革的企业家们提供一个共融共生、多元赋能、链接国内外生态的平台。科技对社会和人类发展的影响力是 BEYOND Expo 核心关注点之一，因此 BEYOND Expo 组委会特别设立 BEYOND Awards 影响力大奖，以褒奖对与自然，环境，社会，经济，科技等方面作出极大贡献和改革，以科技创新解决碳排放，全民健康，生态保护，社会脱贫等议题的企业。影响力大奖对所有技术驱动影响力的创新企业和项目开放，鼓励其解决全球紧迫且普遍的问题，并释放可规模化的社会和环境影响力。

BEYOND 用创新的方式、前沿的科技手段，创造出更多的商业机遇和价值，打造一场全新体验、精彩纷呈的 “元宇宙” 科技盛会！敬请期待！