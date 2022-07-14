BEYOND 2022，我们相会元宇宙！ 我们在此也相约大家， BEYOND 2023，澳门再见！

自 3 月以来全国疫情频发，鉴于当前疫情防控形势的严峻性和复杂性，为保障各位展商、合作伙伴、媒体朋友和参展参会人员的健康安全，BEYOND 组委会经过审慎考虑决定第二届 BEYOND 国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2022）将转为线上举办——BEYOND Expo 2022 的三大子品牌展区和主题峰会将在 9 月 21 日-27 日在 BEYOND 元宇宙里举办，持续 7 天，汇集全球科技创新企业参与，共襄 “元宇宙” 盛会创举！

大会组织架构阵容依旧强大

BEYOND Expo 2022 将全面在元宇宙举行，仍然得到各界的支持，阵容依旧强大。大会将由澳门科技总会主办，商务部外贸发展事务局、国务院国资委规划发展局、工信部国际经济技术合作中心、生态环境部对外合作与交流中心、中国国际科技交流中心、中华医学会合办，蓝迪国际智库为战略合作伙伴，广东省工商业联合会（总商会）、广东省粤港澳合作促进会协办，动点科技、Forte Inc、南光国际会议展览有限公司承办，以及澳门贸易投资促进局，澳门经济及科技发展局、澳门卫生局、中关村发展集团、广东省科技厅、深圳市科技创新委员会、北京港澳台科技合作中心、上海科学技术交流中心、中国环境保护协会、“一带一路” 绿色发展国际联盟、中企会企业家俱乐部、社会价值投资联盟、粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会、中关村股权投资协会作为支持单位。

500+海内外展商亮相元宇宙科技无界链接全球生态

BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌：生命健康、可持续发展、消费科技，吸引 500+海内外科技企业参展，海外企业预期所占比例达到 40%。展商在元宇宙展区中打造虚拟展位，与来自全球的参会者互动与交流。大会将吸引海内外创新科技企业参与 BEYOND Awards 评选，同时为促进高效对接和交流，BEYOND 元宇宙还将设立路演大厅、投融资对接厅，让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通，推动全球科技生态交流合作。

五大主题峰会推动产业交流 遍邀全球大咖共话创新变革

BEYOND 2022 将围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会，邀请行业翘楚共话产业发展与变革。同时，BEYOND 的重磅环节 “开幕式” 和 “闭幕式” 也将延续在线上盛大举行，特邀全球顶尖专家、学者、商业领军人物参与，聚焦全球前沿科技创新理念。大会也将在 BEYOND 元宇宙里设立全球媒体中心，邀请海内外媒体参与，带来更多全球性视野的报道。

BEYOND 始终秉承超越商业、超越技术、超越边界的美好愿景，用创新的方式展示科技产品，创造出更多的商业机遇和价值，打造一场全新体验、精彩纷呈的 “元宇宙” 科技盛会！

BEYOND 2022，我们相会元宇宙！

我们在此也相约大家，

BEYOND 2023，澳门再见！