2022 年第二季度，由于中国针对新冠疫情采取了封控措施，使得生产中断，对 PC 市场带来了重大影响。根据 Canalys 发布的最新数据，台式机和笔记本电脑的总出货量为 7020 万台，年均下降 15.0%，这也是自 2020 年第一季度首次疫情封控以来的最低销量。全球多个最大规模的 PC 市场面临巨大通胀压力，目前仍未得到有效遏制，导致需求受挫，来自消费领域的需求下滑尤其明显。在 2022 年第二季度，由于教育采购相比去年同期持续低迷，笔记本电脑连续第三个季度出现下滑，出货量下降 18.6% 至 5450 万台。相比之下，由于各国加大开放力度，商业需求强劲，刺激了台式机的更新和升级，出货小幅增长 0.6% 至 1560 万台，尽管未来全球宏观经济面临严峻的压力，但高端商用领域仍将是今年整体 PC 市场的发展亮点。

Canalys 分析师 Emma Xu 表示：“正如预期所示，第二季度的大部分时间，中国主要地区都因为疫情而进行持续封锁，对个人电脑的制造和出口造成严重影响。上海、昆山和江苏的工厂和港口运营中断，导致所有主要 PC 厂商的订单出现严重延迟。尽管生产和物流在 5 月底开始有所好转，但整个二季度产量仍然低于正常水平。此外，作为全球第二大 PC 市场，中国对人员和货物流动的限制，加之商业活动萎缩，导致国内采购数量急剧下滑。虽然 6 月份的消费者和商业支出指标有所改善，但由于政府继续坚持清零政策，整体经济的发展仍然具备不确定性。”

联想在 2022 年第二季度的出货量为 1750 万台，下降 12%，但仍在全球 PC 市场中排名首位。惠普今年针对教育市场的出货量相比去年表现不佳，总出货量达 1350 万台，下降 28%，在五大厂商中的跌幅最大。戴尔紧随惠普位列第三，出货量为 1320 万台，降幅相对温和，仅下降 5%。与一年前相比市场份额增加 2 个百分点。宏碁和华硕分列第四和第五，分别下降 19% 和 5%。

Canalys 高级分析师 Ishan Dutt 表示：“从需求端来看，消费者和商业领域的短期表现存在明显差异。不断恶化的通货膨胀成为消费者心中主要的考虑因素。与此同时，随着大多数商品和服务的价格上涨，PC 和其他硬件的支出的优先级逐渐低于其它生活需求的支出。尽管拥有高性能设备的重要性仍在，但大多数只需要基本计算功能的 PC 用户，更希望熬过目前这段经济不确定的时期，等在预算压力减轻、或今年晚些时候厂商或零售商大幅打折期间，进行设备更新。企业虽然面临着通货膨胀和利率上升的压力，但作为疫情后复苏的一部分，对 PC 和 IT 的整体投资对于企业的数字化转型仍然至关重要。厂商如果拥有良好的商业声誉、强大的渠道伙伴关系，能够为高性能业务提供针对性产品组合，将更有能力应对 PC 行业今年所面临的挑战。”