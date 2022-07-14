Canoo 的全电动生活方式送货车 (LDV) 是一款优化的商用电动汽车，适用于可持续的最后一英里送货用例。与所有 Canoo 车辆一样，LDV 建立在专有的多用途平台 (MPP) 架构上，该架构集成了电机、电池模块和其他关键驱动组件。LDV 拥有最后一英里交付优化的客舱和定制的货物空间。Canoo 正在使用真正的线控转向技术，减少运动部件和机舱侵入，从而提供更多可用的内部空间、更好的驾驶员人体工程学设计，并增加了全景车窗以提高道路能见度。

LDV 专为高频走走停停配送和快速送货上门而设计，包括杂货店和食品/膳食配送。其定制的内饰专为小包裹递送而设计，使其成为寻求具有成本效益的运输解决方案的企业的绝佳选择。Canoo 的电动汽车将由沃尔玛员工驱动，以交付从杂货到日用商品的在线订单。它们也可用于沃尔玛 GoLocal，即零售商的交付即服务业务。

“我们很自豪能被世界上最成熟的买家之一沃尔玛选中，提供我们高科技、全电动的生活方式送货车，以增加他们令人印象深刻的物流能力。我们的 LDV 具有小型乘用车的转弯半径，停车方便，占地面积小，但有效载荷和载货空间却与商用送货车辆相当。这是在全球最后一英里交付竞赛中认真竞争的获胜法宝，”Canoo 投资者、董事长兼首席执行官 Tony Aquila 说。“沃尔玛庞大的门店为当今日益增长的 ‘现在需要’ 心态提供了战略优势，并为不断增长的电动汽车需求提供了无与伦比的机会，尤其是在当今的汽油价格下。”