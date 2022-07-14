世界上第一辆纯电动超级 GT Battista 已在意大利 Cambiano 的一个专门的新 Atelier 空间开始生产，具有里程碑意义。位于意大利皮埃蒙特地区，代表着意大利新豪华汽车制造商 Automobili Pininfarina 发展历程中激动人心的篇章。

Battista 是一款屡获殊荣的汽车，由经验丰富的工匠手工打造。这些汽车将只生产 150 辆，因此车主可以期待拥有一辆独一无二的专属汽车。他们还将通过 Automobili Pininfarina 全球零售商网络及其客户关系专家团队获得世界一流的客户服务。

Automobili Pininfarina 首席执行官 Per Svantesson 表示：“我很自豪能够带领团队负责将屡获殊荣的 Battista 作为量产车带入生活。自 2018 年在罗马推出 Automobili Pininfarina 以来，我们已经组建了一支由来自全球 20 个国家的 118 名专家组成的团队。这个多元化的 “大家庭” 现已在我们的慕尼黑总部和我们位于意大利北部的家中建立，不断壮大的设计师、工程师和车辆开发专家团队正在设想和打造未来的突破性车辆。“

“这个伟大的家庭近年来克服了重大挑战，一直专注于取悦 Battista 车主。今年 Battista 的交付标志着汽车设计和技术进步的飞跃，我相信拥有一辆同样会带来回报和卓越体验。”

Battista 将在今年夏天开始向全球客户交付。纯电动超级 GT 指定为 “Pura” 车身样式或采用 “Furiosa” 车身设计套件。Battista Anniversario 的五个示例将作为 150 辆总产量限制的一部分创建，这款独特的规格车辆庆祝设计偶像 Battista ‘Pinin’ Farina 的终身成就。所有五款车都已售出。