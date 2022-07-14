IDC 于近日正式发布了《基于区块链的金融资产流转场景厂商份额研究，2021》。产业端项目的集中落地以及较高程度的标准化产品的复制推广，使得 2021 年中国基于区块链的金融资产流转市场实现超过 1 亿美元的市场规模，整体增速达到 92.0%。

IDC 定义下的基于区块链的金融资产流转是指提供基于区块链信任的整套金融产品流转相关的解决方案，下设的细分场景可包括支付结算（包括跨境支付）、供应链/贸易金融、金融资产跟踪、保险索赔等。其中，供应链金融在明确的技术买家需求推动下，成为第一大细分应用场景。而包含股权交易、证券交易的资产跟踪场景以及支付结算场景发展速度相对较缓，其建设难点在于需要自上而下的制度安排从而完成新技术的认可、试点与迭代，整体决策周期更长。在保险索赔方面，受制于商保理赔数据打通、去中心化对自动化的升级迭代效果不明显等因素，区块链在此方向的应用停留于较为早期的阶段。

市场技术提供商方面，综合的区块链技术提供商、垂直金融行业解决方案提供商、金融机构下属科技公司都是市场的重要组成部分。具体的厂商份额情况如下图所示：

IDC 中国区块链市场高级分析师洪婉婷表示：“可信基建，应该是为资产的流转提供信任。如果仅将区块链用于存与证，未免限制了技术的想象力。而金融资产作为代表性的基于流动与分配而产生的附加价值的资产，较早的体现出了区块链赋能价值增值的能力。在供应链金融发展已经卓有成效的市场阶段，进一步撬动智能合约的能力，挖掘区块链在跨境贸易、支付结算、保险索赔等场景的潜力，或者关注以碳资产为标的的新兴金融产品发展，可以带动可信的金融资产流转市场不断壮大，也能为区块链赋能更多数字资产流转做好标杆与铺垫。”