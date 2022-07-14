动点出海获悉，印度医疗科技平台 MedTel Healthcare 近日宣布，正在筹集一笔价值 1000 万美元的 A 轮融资资金，并预期在本财年前完成此次活动。据透露，本轮融资将吸引到之前的投资者以及新的 VC 机构参与。

此前，该公司曾于去年 8 月份获得过 100 万美元的 Pre-A 轮融资。

针对新资金，MedTel 表示将用于加快自身业务扩张和产品升级的步伐以及开展大规模临床试验。

MedTel 由 Lalit Ranjan Manik、Timiresh Das、Soumyakant Das 和 Ajit Choudhury 共同成立于 2017 年，是印度班加罗尔的一家医疗解决方案供应商，旨在借助物联网和数字医疗等技术为当地提供高效精准、优质便捷的健康医疗服务。

据了解，医院、诊所等医疗机构在确保日常诊疗服务和慢性病监测管理等的同时，还需要为病患提供特殊情况下的紧急救助。加之当今疫情之下，整个社会在医疗护理服务上存在的缺口变得更大，由此带来的出行不便等因素也引发了人们对远程数字诊疗的需求量激增。

MedTel 表示，它致力于协助满足全社会对于健康诊疗服务的需要。因此，该公司与各种类型的医疗机构建立合作关系，为它们提供服务用户的数字解决方案。与此同时，它还对接了保险商、药品制造厂和家庭护理公司以及政府项目。

MedTel 进一步表示，作为一家远程医疗服务平台，不仅要帮助提高全社会的健康水平和人民生活质量，还希望建立起互联互通的医疗生态系统来实现智慧医疗。通过将电子病历、影像数据等数据进行集中整理，MedTel 打造出了将医疗机构内外部信息进行共享的全民健康信息平台，由此提升了整个行业的效率。

有消息称，MedTel 除了在印度开展业务外，近期还覆盖到了新加坡、印尼以及非洲和北美的一些国家与地区。