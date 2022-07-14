全新的 2023 年本田 CR-V 采用坚固而精致的设计，以及全新的、更先进的第四代混合动力系统。CR-V 混合动力车型被定位为 CR-V 阵容的顶级车型，将占第 6 代销量的 50% 左右，这是本田电气化战略的关键一步。2023 CR-V 将于今年夏天推出，混合动力车型将于今年晚些时候推出。

新款 CR-V 是日常生活或周末度假的完美交通工具。凭借其更长、更宽的车身、优质的比例和更宽阔的姿态，它会是道路上的头等明星。但这不仅仅是外观——新款 CR-V 驾驶起来也更有趣，具有自信和精致的动力。此外，它还增加了扭矩和能力，使其更加通用。无论您是在城里跑腿还是探索户外活动，新款 CR-V 都能满足您的需求。

新的 2021 CR-V 有四个装饰级别，包括新的混合动力和更大胆的 CR-V Sport 和 Sport Touring。新一代双电机混合动力系统的扭矩为 247 lb.-ft，它们是有史以来最强大的 CR-V。

全新的 CR-V 拥有动感和现代的内饰、精湛的工艺、高品质的材料和必备的技术功能。它也更加安静和舒适，新的前车身稳定座椅可减少疲劳并改善姿势。此外，它拥有 CR-V 历史上最多的客舱和载货空间。标准的领先安全功能包括本田 Sensing 安全和驾驶员辅助技术，配备新的广角摄像头和雷达、下一代前部安全气囊，以及新的后侧碰撞和膝部安全气囊。

动力方面，新车将继续提供燃油版和混动版车型，其中燃油版车型搭载 1.5T 涡轮增压发动机，其最大功率为 193 马力，峰值扭矩 243 牛米。而混动版车型搭载了第四代双电机混合动力系统，其由 2.0L 自然吸气发动机和两台电机组成，系统综合最大功率为 207 马力，峰值扭矩 335 牛米。