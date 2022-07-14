真我依然在高配和平价的道路上稳步前进，暑期带来了新机真我 GT2 大师探索版，依然可以在线下实体店中第一时间看到。这款新机还是有着比较优雅的外观设计，而内在则进行了升级，满足年轻群体的性能需求。

从外观上看，真我 GT2 大师探索版有三种配色。图中看到的是采用玻璃背板的 “苍岩” 配色，比较内敛。这个工艺比较另类，融合了微星冰感 AG 工艺和多面棱锥型微纹理工艺，通过调整蚀刻工艺，将每一颗细致的磨砂颗粒做成了立体的微型四面体，在光线折射下有一种晶莹剔透的感觉，摸上去冰凉丝滑。同时光滑的触感不会沾染什么污渍，指纹也不容易印上。从抓握手感上来看，还算不错，薄处在 8.17mm，重量控制在 199g。

正面来看，真我 GT2 大师探索版搭载 6.7 英寸 120Hz 超窄天际屏，采用直角金属中框设计。视觉来看，全面屏的感觉还是比较到位，边缘很细，新一代 COP 封装工艺 ，将下边宽度进一步缩减至 2.37mm，屏占比高达 94.2%，搭配隐藏式听筒设计，带来极窄边框出色的全面屏观感。屏幕支持 1000Hz 电竞操控引擎，10.7 亿色原彩显示，获得 HDR10+认证，拥有全维护眼调光系统，支持 1.6 万级的无极调光功能，带来电竞级的游戏操控及显示体验。

转到机身的背面可以看到主要的摄像头模组。真我 GT2 大师探索版采用了 5000 万的旗舰双主摄。内置全新优化调校的 IMX766 旗舰主摄，带来更加全能的拍照体验。全球首发的 HyperShot 影像架构，加速引擎升级，夜拍速度提升 118%; 全新的画质引擎，大幅提升成像细节和画面质感; 采用自研磐石超级防抖算法的防抖引擎，支持 OIS+EIS 双防抖; 超夜引擎，全新升级的 ProLight 2.0 夜景算法，有效提升夜景成片率。真我 GT2 大师探索版还支持街拍模式 2.0，升级长曝光模式，新潮复古滤镜等新玩法; 升级显微镜 2.0，支持肤质检测功能。

从实拍效果来看，在光线充分的情况下，成片速度很快，细节和白平衡刻画到位；对于多色彩的镜头捕捉，描绘的很艳丽，在一些细微的线条表现也不错。夜拍是手机拍照能力一个重要体现，在夜景模式下，真我 GT2 大师探索版的成片速度很快，对于霓虹灯的光散表现内敛，符合真实场景，暗部线条清晰明锐，没有做过多的涂抹，色彩整体没有溢出，很清晰。

再来看下真我 GT2 大师探索版的电池。采用 100W 快充方案，联合英诺赛克首次在手机端引入氮化镓 FET（联合定制），采用特殊叠层超低阻抗 FPC 设计，能够大幅降低充电发热，提升充电效率。首个全链路 GaN 百瓦秒充，创新地在手机端引入新型氮化镓材料，对比传统电荷泵方案，发热可降低 85%，配合氮化镓充电器，大幅提升充电效率。25 分钟可以充至 100%。

竞技游戏成为年轻人买手机的一个重要需求，真我 GT2 大师探索版则进行了迎合。真我 GT2 大师探索版采用第一代骁龙 8+旗舰处理器，LPDDR5X 内存，双 VC 冰芯散热 Max。新一代独显芯片 X7 可以让游戏功耗更低，画面更流畅，画面延迟更低。在玩和平精英的时候，可以使用行业首个真隐藏式肩键，兼顾功能性和美观，支持单键、双键两种映射方式，最多支持四个触控键位，能满足绝大部分使用场景。

其它人性化的功能包括：智能移动信号/Wi-Fi 切换，360° 全方位感应 NFC，杜比全景声双扬声器，支持全球首发超级 N28 自由四天线技术，AOL 智能天线技术，以及首发智能信号切换引擎，可以确保游戏的网络信号。

总得来说，真我 GT2 大师探索版在外观和内在都做了许多提升的工作，在暑期算是诚意之作，价格也定的比较合理，颜值和性能得到平衡，是一款可以考虑的旗舰机型。