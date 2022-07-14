7 月 14 日，北京白鲸开源信息科技有限公司（以下简称「白鲸开源」）完成新一轮融资，由凯泰资本领投、天使轮蓝驰创投继续跟投，沧澜担任本轮独家财务顾问；本次融资后，公司将进一步招募更多优秀人才，研发和布局数据同步、MLOps 等前沿技术，完善 DataOps 开源生态建设。

凯泰资本创始合伙人徐永红表示：“新一轮科技革命正蓄势待发，大数据既是数字科技革命的结果，也是驱动数字化和智能化发展的手段。因此，挖掘数据价值、提升数据治理效率已经成为数据资产管理的新命题。凯泰资本投资白鲸开源，我们积极拥抱去中心化时代的开源协作理念，高效率整合稀缺的大数据专家资源和科学家资源，构建云原生时代智能大数据治理系统。我们希望积极融入新一轮科技革命的浪潮，发挥中国市场应用场景丰富的大数据资源优势，为数据资产管理和数据治理赋能，在全球大数据产业的发展过程中贡献中国元素。”

蓝驰创投投资合伙人石建平表示：“当下，数据在高速积累，数据源技术非常多样，同时对数据扭转的实时性和可靠性有更高要求，企业在高效、可靠、合规和安全地管理数据方面要应对巨大挑战。白鲸开源能够为企业提供整体 DataOps 解决方案，帮助企业更好地适应大数据和云原生大时代下的数据处理与治理。团队已成功孵化了多个知名开源项目，目前已经服务了互联网、云计算、金融、运营商、先进制造业等上千家大型企业，是这些企业的核心数据管理底座。我们非常看好白鲸团队，相信白鲸具备成为 DataOps 领域国际知名企业的实力。”

白鲸开源成立于 2021 年 8 月，由多名 Apache Software Foundation Member 和全球顶尖的数据领域专家组建，深耕大数据开源软件领域研发十余年，核心员工来自 IBM、eBay、Informatica、阿里、字节跳动等大数据技术科学家和资深专家，研发人员占比超过 90%，具备深厚的 DataOps 企业级数据调度和集成能力。

公司核心团队一直深耕于大数据和云计算领域，致力于打造下一代云原生 DataOps 平台，助力企业在大数据和云时代，智能化地完成自身数据的处理、调度、治理和数据资产的管理。

目前，白鲸开源已与 AWS、阿里云等国内外云厂商达成合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。