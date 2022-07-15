代谢组学专精特新企业上海百趣生物医学科技有限公司（建成 “百趣生物”）宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由启明创投独家领投。

该公司称，融资资金将主要用于百趣生物代谢组学科研服务仪器平台的扩建、检测试剂的研发及生产，在继续扩大百趣生物在代谢组学市场技术优势的前提下，促进代谢组学与蛋白质组学等多组学的技术融合，加快代谢组学产品的临床转化进程，推进质谱在生命科学领域的快速发展。

百趣生物（前身为 “阿趣生物”）于 2012 年在上海复旦科技创业示范园成立，旨在对人体、动物、植物、微生物等生物样本进行代谢组学和蛋白质组学等多组学研究，并将研究成果通过核心技术转化成可应用于临床和大健康的早筛或诊断的创新产品，从而提升生命的质量。该公司专注于创新质谱技术在生命科学与医学健康领域的应用，致力于成为大生命科学领域权威的检测分析机构。

百趣生物的创始团队来自于复旦大学、中国科学院等高校，深耕代谢组学技术十多年，立足上海，放眼全球，依托数千平方米的研发、生产、服务基地，建立了完善的非靶标代谢组学、高通量靶标代谢组学、脂质组学、代谢流、蛋白质组学、抗体测序等检测分析平台。百趣生物的业务、服务已遍及全国各省市，港澳台和海外地区，与超过 1500 家高校、研究所、医院、制药企业、食品企业建立了长期稳定的合作关系，年复合增速达到 70%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。