凯迪拉克几乎准备好向我们展示其对美国电动奢华的愿景，这意味着这可能是我们最后一次在本月晚些时候正式揭幕之前看到的 Celestiq 定妆照。这家汽车制造商分享了车辆内部的新照片和一些外部的照片。新照片展示了绝对豪华且充满科技感的内饰。

凯迪拉克 Celestiq 设计总监 Erin Crossley 表示：“每一个 Celestiq 都将被立即识别为独一无二的，让每个客户都与凯迪拉克的最新旗舰产品建立个人联系。” “随着凯迪拉克重新构想美国奢侈品的未来，我们正在进入一个充满无限可能性和设计未来的时代。”

新图片显示了位于中央扶手和前排座椅靠背上的大量后排座椅屏幕。在豪华汽车界不再罕见，它确实将 Celestiq 置于奔驰 S-Class 等德国豪华巨头的领域，这必将带来残酷的市场竞争。

汽车内部中心的视图还显示了前排乘客之间的类似触摸屏，以及仪表板上的大屏幕，表明将电动汽车从 80% 充电到 100% 只需 10 分钟。

汽车后部的照片也让我们看到了 Celestiq 的车顶线将如何与后端相互作用的最佳视角之一。倾斜的车顶线条具有当今如此流行的双门轿车造型的暗示，而加长的尾灯在外观线条方面带来了巨大的显示效应。

与此同时，前端似乎没有传统的格栅，而是一个点亮的实心部分，这无疑是由车辆的电动动力系统启用的。基于 Ultium 平台，这款豪华车将与 GMC Hummer 和其他即将推出的 GM EV 共享其平台基础。

凯迪拉克 Celestiq 将在通用汽车的沃伦技术中心手工制造。该汽车制造商预计将生产不到 500 辆此类 “独一无二的超豪华” 汽车，这些汽车的价格可能高达六位数。我们将在 7 月 22 日车辆正式亮相时了解更多信息。