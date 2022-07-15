基于人工智能的软件即服务（SaaS）领域企业 Detect Technologies 今天宣布，公司通过首次和二次融资筹集了 2800 万美元资金。 Detect Technologies 为不同行业提供基于云技术的应用，以实现工业风险可见性的自动化和提升，同时提高生产率。Prosus Ventures 领投本轮融资，原有投资方 Accel 和 Elevation Capital 大规模参与，其他现有投资方 (Shell Ventures、Bharat Innovation Fund 和 Bluehill Capital）也继续提供支持。

Detect Technologies 将利用这笔资金进一步扩大和加强其在北美和欧洲国际市场的销售和运营。该公司在快速发展的人工智能领域开展业务，因此还将划拨资金以丰富其产品套件。

“我们的愿景是提供具有可操作性的情报，帮助各工业部门降低风险，同时以可持续的方式实现其业务目标。我很高兴地看到客户报告的 HSE（健康、安全与环境）事件减少，计划外停机时间减少，生产力水平得到提高。我们感谢投资者给予的信任，并期待着加速我们的市场扩张，”Detect Technologies 首席执行官兼联合创始人 Daniel Raj David 表示。

Prosus Ventures 印度投资主管 Ashutosh Sharma 表示：“一线工人的安全和设施生产率是有待解决的重大全球问题，具有重大的财务和 ESG（环境、社会责任和公司治理）相关影响。 Detect 团队在构建基于机器学习的即插即用云解决方案方面做了出色的工作，以近乎实时的方式自动检测安全违规行为，这一点通过他们的市场领导地位、标识的质量以及最近和预期的业务规模扩大得到了反映。在 Prosus Ventures，我们致力于支持 SaaS 公司建立真正独特的解决方案，以大规模解决现实世界的问题。我们很高兴能参与 Detect 的下一阶段增长，并与该公司的创始人密切合作，支持他们成为工业自动化解决方案全球领先企业的雄心。”

“工业部门以前一直面临的一个挑战就是缺乏实时数据和洞察，用于减少安全问题和意外停工造成的收入损失。在为全球大型客户解决大型装置中的上述问题方面，Detect 一直处于最前沿。Accel 与他们建立合作的一年以来，该公司取得了长足进步，我们继续对此感到振奋并将继续深化这一合作关系”，Accel 合伙人 Barath Shankar Subramanian 补充道。

Detect 将扩大其北美客户群。其已经在德克萨斯州的休斯顿建立了办事处作为其北美总部，并与多家财富 500 强企业签订了多年全球合同。

Elevation Capital 合伙人 Mridul Arora 表示：“我们很高兴在 Detect 下一阶段的旅程中进一步巩固合作关系。他们不仅拥有世界一流的技术平台，而且还拥有强大的执行力。他们与壳牌和其他多个全球企业集团的广泛合作关系证明了他们的解决方案的质量，以及行业对他们的高度重视。我们确信，Daniel、Tarun 和整个 Detect 团队将在未来实现更加卓越的成就。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。