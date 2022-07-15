经过五年的开发和测试，Rimac Automobili 现在已经开始生产其全电动超级跑车 Nevera 的系列版本。从现在开始，每年将手工生产 50 辆 Rimac Nevera 样车，计划总共生产 150 辆。

量产的第一款车型是 “Callisto Green” 车型，配备涂漆石墨 Vertex 车轮和沙色 Alcantara 内饰，Rimac 在 6 月古德伍德的速度节上向公众展示了这款车型。然而，根据公告，带有 “#000” 徽章的车辆仍将由布加迪 Rimac 拥有，作为演示和营销车辆。

然而，第一批客户车辆的组装工作已经开始。最终组装本身需要五周时间，而 Rimac 事先在自己的工厂中自己制造了许多零件和系统。Rimac Automobili 由 25 家官方经销商合作伙伴组成的全球网络将 “很快” 开始交付，但制造商并未给出确切日期。显而易见的是，Nevera 的第一年生产已经售罄。

Rimac 没有提供交付日期，而是提供了一些关于 Nevera 的发展历史的见解，这在很长一段时间内都被称为 “C_Two”。为了实现高性能目标，所有重要部件都必须定制开发——例如电池系统、逆变器、变速器、电机或控制系统。因此，在过去的五年中，我们开发了三代动力总成技术，制造了 18 台原型车，进行了 45 次碰撞测试，并投入了超过 160 万小时的开发时间。

Nevera 的量产版将于 2021 年 6 月亮相，配备四台电动机，总功率为 1.4 MW，扭矩为 2,360 Nm。储能由容量为 120 kWh 的液冷电池组提供。据说从零到 60 英里/小时（即 96 公里/小时）的冲刺仅需 1.85 秒，最高时速为 412 公里/小时。

Rimac Group 首席执行官 Mate Rimac 说：“在 Nevera 之旅的开始，我们运行了数千次虚拟模拟并尝试了无数设计，最终，是时候创建第一个工作原型了。” “当时，公司大约有 300 人在工作，现在随着我们进入全面生产阶段，我们的公司已经增长了五倍，拥有超过 1,500 名员工，我们新的 100,000 平方米的 Rimac 园区正在建设中。”