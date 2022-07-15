动点出海获悉，新加坡财富管理平台 Hugosave 近日宣布，获得了一笔 400 万美元的 Pre-A 轮融资。截至目前，该公司的融资总额已达 1050 万美元。

据透露，本次投资活动由 1982 Ventures 和 Woodside Holdings Investment Management 等参与。

针对新资金，Hugosave 表示将用于扩充产品品类来改善用户体验。此外，Hugosave 还计划采取措施以巩固自身市场地位。

Hugosave 成立于 2019 年 11 月，是新加坡的一家金融数字化解决方案供应商，致力于打造出独特的解决方案来填补当前数字财富领域存在的巨大空白，助力推动当地经济社会的数字化转型。

Hugosave 还表示，它坚持以用户为中心，旨在利用简单易用的金融数字化平台和功能强大的一系列金融产品帮助用户开展无缝安全的自动化储蓄、消费和投资活动，并潜移默化地引导大众来逐步提升理财意识，并尽量减少非必要开支，养成良好健康的理财习惯。

据悉，该公司通过自身开放式平台为合作伙伴提供嵌入式解决方案，而其他产品与服务主要用于帮助个人用户进行财务目标的设定与跟踪管理以及理财知识的学习与实际运用，持续以正确的财富观影响他/她们科学理财，让人们更了解自身财务状况并改变个人认知与观念，最终提高全民财务健康水平。

据了解，今年 4 月，新加坡金融管理局批准 Hugosave 经营境内外汇款和发行电子货币等业务。

数据显示，该公司旗下的同名 APP 自去年 7 月推出以来，累计已服务于 4 万多名用户。