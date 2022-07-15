根据 IDC 发布的数据，作为政策强驱动的发展行业，2021 年中国政府行业区块链软件市场以 183.5% 增速快速扩大，实现 1.63 亿美元的市场规模。

以下为详细内容：

技术提供商仍以区块链厂商为主，政府行业解决方案商仍在蓄力

典型的区块链厂商、专攻政府行业解决方案的垂直类区块链厂商、传统政府行业 IT 解决方案提供商都是市场的组成部分。其中，典型的区块链技术综合厂商及综合互联网企业占据了 60% 以上的市场份额。这类企业凭借区块链方向坚实的技术与广泛的落地应用，瞄准政策驱动下的政府行业投资需求，迅速抢占市场份额，在市场发展中扮演了最为重要的角色。传统的政府行业解决方案提供商已在区块链方向进行了研发投入及试点，但整体仍将其定位为业务创新增长点，尚未出现大规模发力的现象，因而整体在市场份额的占有率上有限。具体的厂商份额情况如下图所示：

政务服务成为最大细分市场，新出台产业政策成为场景进一步发展的重大利好

从细分场景看，IDC 将政府行业运用区块链的场景划分为政务协作、政务服务、政府主导的产业平台三类。其中政务服务包含电子发票、电子证照、司法服务等领域，在 “一网通办”、“最多跑一次” 的数字政府建设需求推动下，成为最大的细分市场。2022 年重大产业利好政策出台，最高人民法院出台《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》，明确 “到 2025 年，建成人民法院与社会各行各业互通共享的区块链联盟” 的总体目标。此外，今年 6 月，国务院正式印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》，《意见》强调 “持续优化全国一体化政务服务平台功能，全面提升公共服务数字化、智能化水平，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求”，为区块链企业在全国层级项目落地、移动端建设方面提供了新的机会。

IDC 中国区块链高级市场分析师洪婉婷表示：“2021 年，政府在区块链方向落地数个重量级项目，同时企业将标杆案例项目在多地市复制推广。诸多类型的项目推动政府行业区块链软件市场规模的飞速发展，也标志着政府在区块链方向上的建设已经从统一的区块链通用平台搭建阶段走向了需求明确的应用部署阶段。未来，区块链技术提供商在市场推广体系完善、标准化产品能力提升、创新细分市场探索方面的能力将在垂直领域竞争中扮演越发重要的作用。”